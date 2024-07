Müssen Iced Earth hier einen Seitenhieb von Witherfall einstecken? Live Nation wird verklagt und der Rock’n’Roll beleidigt (sagt James Hetfield). Saltatio Mortis im Interview. Neue Alben von Rhapsody Of Fire, Evergrey u.a.

Back In Black – das Metal-Update Aufregung (und Freude) (und Verwirrung) um die Rock And Roll Hall Of Fame: Metallica-Frontmann James Hetfield springt für Lemmy Kilmister in die Bresche, und auch Slash hat Fragen. Ebenfalls in den USA sieht sich Konzertveranstalter Live Nation mit einer Klage des Justizministeriums konfrontiert. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Rhapsody Of Fire CHALLENGE THE WIND Hellbutcher HELLBUTCHER Witherfall SOUNDS OF THE FORGOTTEN Evergrey THEORIES OF EMPTINESS Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet…