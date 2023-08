Lamb Of God: Gitarrist Mark Morton warnt Fans mit PTBS

Pyrotechnik, Scheinwerfer und plötzliche laute Geräusche sind bei Rock- und Metal-Konzerten keine Seltenheit, und auch Lamb Of God bilden dabei keine Ausnahme. Jetzt wollen sie allerdings bei ihren Konzerten noch einen Zahn zulegen, und Gitarrist Mark Morton hielt es für nötig, Fans mit Posttraumatischen Belastungsstörungen vorzuwarnen.

Was ist PTBS?

Eine Posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS, ist eine psychische Erkrankung, die nach traumatischen Erlebnissen entstehen kann. Oft sind zum Beispiel Soldaten betroffen, die in einem Kriegsgebiet im Einsatz waren. PTBS kann nach einem Auslöser beispielsweise zu Angstattacken und Flashbacks sowie Atemnot oder Orientierungslosigkeit führen.

Größer, lauter, besser

Mark Morton schreibt auf X (ehemalig Twitter): „Eine Nachricht für unsere Fans… Als Band streben wir immer danach die besten Shows für unsere Fans zu ermöglichen. Wir wissen, dass Tickets nicht günstig sind, und wir nehmen es nicht als selbstverständlich hin, dass ihr euer hart verdientes Geld dafür ausgebt, uns live zu sehen.

Während Lamb Of God populärer geworden sind, haben wir mehr und mehr in unsere Produktion gesteckt. Seit neuestem sind auch Pyros, Blitzlichtbomben und Schockbomben mit dabei", so Morton in seinem Post.

Während Lamb Of God populärer geworden sind, haben wir mehr und mehr in unsere Produktion gesteckt. Seit neuestem sind auch Pyros, Blitzlichtbomben und Schockbomben mit dabei“, so Morton in seinem Post.

Nachricht an Lamb Of God-Fans

„Wir wissen, dass viele unserer Fans im Militär gedient haben und manche leider unter PTBS leiden. Es geht in diesem Post darum, euch anzuerkennen… Und euch ordentlich vorzuwarnen, damit ihr, wenn ihr auf unsere Konzerte kommt, wenigstens Bescheid wisst, dass wir diese Effekte benutzen", erklärt der Gitarrist.

Er richtet sich direkt an Betroffene: „Wenn du an PTBS leidest, solltest du wissen, dass wir ganz am Anfang und am Ende unseres Sets Schockbomben einsetzen… Und weitere ausgewählte blitzartige Pyrotechnik während des Konzerts."

Er richtet sich direkt an Betroffene: „Wenn du an PTBS leidest, solltest du wissen, dass wir ganz am Anfang und am Ende unseres Sets Schockbomben einsetzen… Und weitere ausgewählte blitzartige Pyrotechnik während des Konzerts.“

Morton bittet darum, dass der Post mit Betroffenen geteilt wird, und schreibt abschließend: „Wir lieben euch… Und wir wollen, dass ihr eine fantastische Zeit habt. Danke, dass ihr bei uns seid.“

Lamb Of God sind momentan noch mit Ice Nine Kills und The Acacia Strain in den USA auf Tournee.