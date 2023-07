Randy Blythe hat sich die Dreadlocks abgeschnitten

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

Randy Blythe mit Lamb Of God @ Z-Bau Nürnberg, 18.08.2022

auch interessant

Wenn es etwas gab, wofür Randy Blythe — neben seinem Job als Lamb Of God-Frontmann und seinen Fotos — bekannt ist, dann waren das seine Dreadlocks. Doch damit ist nun erst einmal Schluss. Denn wie 52-Jährige nun zum ersten Mal beim Konzert am 12. Juli auf dem Festival D’été De Québec in Québec präsentierte, hat sich der Musiker seine Rastalocken abgeschnitten. Eine Aussage des US-Amerikaners zu den Gründen liegt derzeit noch nicht vor.

Intrinsische Motivation

Im Januar 2018 erläuterte Randy Blythe, wie er zu seinen Dreadlocks kam. Demnach habe er 2014 einfach aufgehört, sich seine Haare zu kämmen. „Ich surfe die ganze Zeit. Also fingen die Haare einfach an, sich zu verknäulen. Und ich hatte keine Lust mehr, es herauszubürsten. Mein Haar verhält sich sowieso so. Und sie sind blond, weil sie vom Meerwasser gebleicht werden. Sie sind nicht gefärbt oder sowas.“

Erst 2020 verneinte Randy Blythe die Frage, wie viel Geld man ihm anbieten müsste, damit er seine Dreads abschneidet. „Ich mache keine dummen Dinge für Geld“, entgegnete das Lamb Of God-Organ. „Der Unterschied zwischen mir und Leuten, die dumme Sachen für Kohle machen, ist, dass ich genug Knete habe. Und selbst, wenn ich das nicht hätte, würde ich etwas, das nicht tun will, nicht für Geld tun. Es ist es nicht wert, meine Prinzipien dafür zu opfern. Dann kriege ich Geld eben über einen anderen Weg oder auch nicht. Das ist mir egal. Ich bin kein materialistischer Mensch. Geld ist einfach ein Nebenprodukt von dem, was ich mache.

OMENS VON LAMB OF GOD BEI AMAZON HOLEN!

Es ist ein soziales Konzept, auf das wir uns gegenseitig geeinigt haben. Wenn man darüber nachdenkt, existiert es gar nicht. Ein 5-Dollar-Schein ist einfach nur ein Stück Papier. Der einzige Grund, warum es etwas wert ist, ist, weil wir uns auf diese Lüge geeinigt haben.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.