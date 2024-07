Slayer: Gary Holt freut sich auf die anstehenden Shows

auch interessant

Slayer sind wieder da und spielen einige wenige Auftritte. Exodus-Gitarrist Gary Holt, der ab 2011 für Jeff Hanneman einsprang und bis zur Auflösung der Band 2019 diese Position ausfüllte, wird ebenfalls wieder mit dabei sein. Im Interview mit dem ‘Scandalous Podcast’ sprach er über die zwei anstehenden Festivalshows in den USA und erklärte, wie sehr er sich freue, wieder mit der Band aufzutreten.

Slayer: Gary Holt im Höhenflug

Empfehlung der Redaktion Jeff Hanneman: Zum 10. Todestag Thrash Metal Vor zehn Jahren verstarb Slayer-Gitarrist Jeff Hanneman. METAL HAMMER gedenkt dem Musiker mit einem Rückblick auf seine legendäre Karriere. „Ich musste viel von diesem Zeug neu lernen. Es ist fünf Jahre her. Und ich gehe es einfach so an, als ob ich versuche, für jeden Song bereit zu sein, den Kerry (King, Gitarrist – Anm.d.A.) und Tom (Araya, Bassist und Sänger – Anm.d.A.) spielen wollen, “ sagte Holt. „Also muss ich sie alle neu lernen, auch wenn wir nur einen kleinen Teil des gesamten Katalogs spielen werden […] Ich kenne nicht den gesamten Katalog. Aber natürlich habe ich die Hits gelernt, die dabei sein werden. Natürlich werden wir ‘Angel Of Death’ (REIGN IN BLOOD, 1986 – Anm.d.A.) spielen.

REIGN IN BLOOD auf Amazon.de bestellen!

Aber es wird lustig. Es wird großartig. Ich freue mich darauf, die Jungs wiederzusehen. Seitdem die Pandemie ausgebrochen ist, habe ich niemanden mehr gesehen. Wir haben uns unterhalten, aber ich war seit meiner Abreise zum Flughafen nach der letzten Show mit keinem von ihnen im selben Raum. Es wird also eine gute Zeit. Ich war zwei Monate nach der letzten Slayer-Show mit Exodus wieder auf Tour. Also machte ich mich direkt wieder an die Arbeit. Dann kam die Pandemie, und ich nahm eine Platte (PERSONA NON GRATA, 2021 – Anm.d.A.) auf. Ich blieb aktiver als sie; es ging gleich wieder zurück ans Werk. Vielleicht verging die Zeit für mich also etwas schneller.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.