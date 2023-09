Smash Mouth: Ex-Sänger Steve Harwell verstorben

Smash Mouth trauern um ihren früheren Sänger Steve Harwell. Der 56-jährige US-Amerikaner ist am gestrigen Montag, den 4. September gestorben, wie Robert Hayes, der Manager der Band, in einem Statement bestätigte, das dem Rolling Stone vorliegt. Hayes zufolge ist Harwell „friedlich und behaglich“ in seinem Zuhause in Boise im US-Bundesstaat Idaho „umringt von seiner Familie und Freunden“ abgetreten.

Zu viel gefeiert

Wie das Boulevard-Portal TMZ am Sonntag berichtete, befand sich der Ex-Smash Mouth-Frontmann zu diesem Zeitpunkt in der finalen Phase von Leberversagen, nachdem er zuvor in Behandlung wegen Alkoholmissbrauch war. Als Folgeerscheinungen hatte Steve Harwell überdies ein paar gesundheitliche Komplikationen — wie zum Beispiel 2013 eine Herzmuskelentzündung. Darüber hinaus wurde er mit Wernicke-Enzephalopathie diagnostiziert — einer degenerativen enzephaloneuropathischen Erkrankung des Gehirns in Folge von Vitamin-B1-Mangel, die oft bei mangelernährten Alkoholikern auftritt.

Bei Smash Mouth stieg Harwell 2021 aus und begründete den Schritt damit, sich um seine geistige und körperliche Gesundheit kümmern zu müssen. In dem dem Rolling Stone vorliegenden Statement heißt es: „Steves Vermächtnis wird weiter durch die Musik leben. Mit ihm haben Smash Mouth weltweit mehr als zehn Millionen Alben verkauft und standen mit zwei Nummer eins-Single an der Spitze der US-Charts. Hinzu kommen fünf Top 40-Singles, vier Billboard 200-Alben, eine Grammy-Nominierung und nicht zu vergessen hunderte Film- und TV-Platzierungen sowie natürlich die ‘Shrek’-Features.“

