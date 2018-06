Smoke The Sky: Exklusive Videopremiere von ‚Skysuckers, Inc.‘

Foto: Smoke The Sky. All rights reserved.

2010 gründeten vier Münchener Jungs die Alternative-Metal Band Smoke The Sky und ließen spielerisch harten Metal mit epischen Rock-Songs zu einem vielschichtigen und doch eigenständigen Sound verschmelzen.

Das musikalische Resultat: Eingängige Vocal-Hooklines eines Sängers mit Wiedererkennungswert, virtuose Gitarrensoli, ein groovendes Bassfundament und wuchtige Drums, die der ausgefeilten Gitarrenrhythmik eindrucksvoll Geltung verleihen. 2012 erschien das in Eigenregie produzierte Debutalbum LEAVE THIS WORLD LOUD und wurde von der Rock- und Metal-Presse durchweg positiv empfangen.

Helden von Morgen

METAL HAMMER 2013 (Helden von Morgen): „Nicht nur in den US-Südstaaten groovt, knallt und rockt es in bluesiger Pentatonik rauf und runter – mit LEAVE THIS WORLD LOUD (Anm.: LP / 2012) beweisen die Münchener SMOKE THE SKY, dass auch der Süden Deutschlands den heftigsten aller Rockmärsche blasen kann.“

Es folgen zahlreiche Headliner- und Supportshows für internationale Acts wie zum Beispiel Hellyeah, Crowbar, Red Fang, Prong, Truckfighters, L7 oder Dave Lombardos Philm.

Auch auf Festivals wie unter anderem dem With Full Force, Storm Crusher oder dem Bavarian Battle Open Air konnte die Band ihre mächtige Liveperformance unter Beweis stellen.

Bedeutung des Menschseins

2017 begaben sich Smoke The Sky wieder ins eigene Studio, um am nächsten Longplayer zu arbeiten. Am 13.7.2018 erscheint das zweite Studioalbum THE HUMAN MAZE, dessen Lyrik sich mit den Facetten des Menschseins, Menschwerdens und dessen Bedeutung befasst.

Sowohl das Album, wie auch der gesamte visuelle Output (Videos etc.) wurden von der Band mit viel Liebe zum Detail gänzlich selbst produziert. Das Hauptziel ist es, durch authentische Bühnenpräsenz, eigenständigen Sound sowie der Nähe zum Publikum noch mehr Fans und Freunde der Musik zu erreichen.

In diesem Sinne: „SKY, SKY!“ und „AHU!“.

Seht hier exklusiv die Videopremiere von ‚Skysuckers, Inc.‘: