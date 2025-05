Sodom veröffentlichen neuen Song zu Ehren von Ex-Drummer

Am 27. Juni 2025 soll es soweit sein: Sodom veröffentlichen ihr 17. Studioalbum THE ARSONIST. Mit der Ankündigung gab es zugleich einen ersten Vorgeschmack, in Form von ‘Trigger Discipline’. Ganz frisch ist nun eine weitere Single erschienen. Mit ‘Withchhunter’ gedenken die Thrash-Veteranen ihrem einstigen Schlagzeuger Christian „Chris Witchhunter“ Dudek, der am Morgen des 8. September 2008 an an multiplem Organversagen verstarb.

Zur Musik gibt es natürlich auch ein Video, für das Ex-Gitarrist Andy Brings verantwortlich war. Es zeigt Bilder und Videomaterial aus den Anfangsjahren von Sodom – also von 1982 bis 1992, als Dudek noch an den Trommeln saß und den deutschen Thrash Metal für immer prägen sollte. So hat das Musikvideo – insbesondere das Ende – durchaus etwas Bewegendes.

Nicht einfach nur Schlagzeuger

Mastermind Tom Angelripper erklärte bereits in der Albumankündigung: „Von Frank stammen wieder die für Sodom typischen Riffs und Hooks, während York epischeres Songwriting bevorzugt. Als perfekte Ergänzung zu beiden hat auch Toni, der ebenfalls sehr gut Gitarre spielt, eine Reihe Songs beigesteuert und dem Album zu noch mehr Vielseitigkeit verholfen.“ Normalerweise sitzt Toni Merkel an den Drums. Damit schließt sich ebenfalls ein Kreis: Bereits Christian Dudek soll für viele der früheren Sodom-Lieder verantwortlich gewesen sein.

Bei den Aufnahmen für das kommende Album gibt es zudem eine weitere Besonderheit bezüglich des Schlagzeugs, wie Angelripper weiter ausführt: „Um eine möglichst natürliche Produktion zu gewährleisten, wurde das Schlagzeug komplett analog mit einer 24-Spur-Bandmaschine aufgenommen. Keine Studiotricks, keine digitalen Nachbesserungen. Oder, mit anderen Worten: Kein Plastik! Der klangliche Unterschied zu den heute üblichen Drum-Produktionen ist gewaltig und hat sich auf sämtliche Instrumente positiv ausgewirkt. Natürlich waren auch Aufwand und Kosten höher, aber für mehr Qualität zahlen wir gerne.“ Und so sind 13 neue Songs entstanden.

Die komplette Tracklist von THE ARSONIST:

01. The Arsonist

02. Battle Of Harvest Moon

03. Trigger Discipline

04. The Spirits That I Called

05. Witchhunter

06. Scavenger

07. Gun Without Groom

08. Taphephobia

09. Sane Insanity

10. A.W.T.F.

11. Twilight Void

12. Obliteration Of The Aeons

13. Return To God In Parts

