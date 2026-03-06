Erst vor Kurzem berichtete METAL HAMMER über den italienischen Skirennfahrer Dominik Paris, welcher bei den kürzlich in Mailand und Cortina d’Ampezzo über die Bühne gegangenen Olympischen Winterspielen im Abfahrtsrennen am Samstag, den 7. Februar 2026 die Bronzemedaille gewonnen hat. Nun hat sich ein neuer ungewöhnlicher Kontrast mit metallischem Bezug aufgetan. So gibt es am Stuttgarter Ballett einen Solisten, der seit Kurzem bei einer Metal-Band als Sänger fungiert. Es handelt sich um Balletttänzer Ciro Ernesto Mansillo.

Erfolgreiches Debüt

Der Argentinier hatte am vergangenen Samstag nun seinen ersten Gig mit Band Death By Dissonance im JuZe Backnang, wo die Baden-Württemberger nicht nur ihr neues Album EXILE WITHIN vorstellten. Obendrein hat das Sextett aus Ludwigsburg bei der ersten Hälfte des Konzerts drei Mitglieder live verabschiedet und in der zweiten Hälfte der Show drei neue Musiker auf der Bühne sogleich dem Publikum präsentiert. Zu den drei Neulingen zählt eben auch Ciro Ernesto Mansillo, der bei der Modern Death Metal-Formation fortan als zweiter Sänger fungiert.

Wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, blieb es bis jüngst „ein gut gehütetes Geheimnis, wer Nachfolger des bisherigen zweiten Sängers Maximilian Müller wird“. Allem Anschein nach hat Nachfolger Mansillo dabei eine gute Figur gemacht. Laut dem Artikel hat Ciro einen „energiegeladenen Auftritt“ aufs Parkett gelegt und dabei „mit seinen stimmlichen Fähigkeiten von Growls bis Screams“ überzeugt. Abgesehen vom Tänzer des Stuttgarter Balletts haben bei der Album-Releaseshow noch Gitarrist Richard Bartsch sowie Schlagzeuger Hendrik Schüler ihren Einstand als Nachfolger von Dean Zundel und Johannes Rupp gegeben.

Das Stuttgarter Ballett weiß über Mansillo folgendes zu informieren: „Ciro Ernesto Mansilla wurde in Argentinien geboren und begann seine Ballettausbildung an der Schule für Musik und Theater Constancio Carmino in Paraná, wo er bei Susana Gomes studierte. 2010, aufgrund eines Stipendiums, wechselte er zur Asociación Arte y Cultura in Buenos Aires. Darüber hinaus besuchte er die Ballettschule des Teatro Colón (Instituto Superior de Arte) in Buenos Aires und machte dort 2012 seinen Abschluss.

Im Jahr 2008 gewann er die Gold Medaille bei dem Danzamérica Wettbewerb und zwei Jahre darauf die Silber Medaille sowie das dazu gehörige Stipendium bei dem Julio Bocca Wettbewerb. Während er noch studierte, tanzte er bereits beim Concert Ballet des Iñaki Urlezaga in Argentinien. 2012 trat er sein erstes Engagement beim Metropolitan Ballet of Buenos Aires an und anschließend tanzte er von 2014 bis 2018 beim Nationalballet Uruguay S.O.D.R.E., unter der Leitung von u.a. Julio Bocca. Seit der Spielzeit 2018/19 ist Ciro Ernesto Mansilla Mitglied des Corps de ballet beim Stuttgarter Balletts und wurde kurz darauf zum Solisten ernannt.“

