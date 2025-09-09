Toggle menu

Armdrücken! Asenblut vs. Any Given Day

Dennis Diehl (Any Given Day) und Tim „Tetzel“ Schmidt (Asenblut, All For Metal) treffen sich im Ring – beziehungsweise am Festival-Biertisch. Wer wird zum Halbgott im Armdrücken?
Any Given Day sind seit 2012 aktiv und begeistern seither mit ihrem einzigartigen Metalcore-Sound. Das aktuelle Album LIMITLESS (2024) trägt den Willen zur Kraftsteigerung schon im Namen – dass Sänger Dennis Diehl Kraftsportler ist, hört und sieht man ihm an.

Asenblut gelten für viele Fans als deutsche Amon Amarth: Mit deutschsprachigem Melodic Death Metal und Wikingerthematik setzen sie seit 2007 Bühnen in Clubs und auf Festivals (dieses Jahr etwa Ragnarök, Rockharz, Summer Breeze) in Brand. Sänger Tim „Tetzel“ Schmidt, der mittlerweile auch bei All For Metal aktiv ist, verkörpert die kraftstrotzende Musik perfekt; im „echten Leben“ und abseits der Musik ist Tetzel unter anderem durch seinen Kanal Halbgottschmiede bekannt.

Kräftiger Wettbewerb am Rockharz Open Air

METAL HAMMER bittet die beiden Kraftpakete zum Duell! Auf dem Rockharz 2025 rufen wir den härtesten Armdrück-Wettbewerb des Festivalsommers aus – Asenblut gegen Any Given Day, Tetzel gegen Dennis Diehl.

Zuvor lassen wir uns von den beiden Kontrahenten-Kumpels in die Welt des Kraftsports und der Fitness entführen und wichtige Tipps zu Motivation, Mindset und Metal-Lebensstil-Kompatibilität mitgeben.

Wer ist der Stärkere, wer hat die bessere Technik, wer wird bei der Siegerehrung gefeiert? Dennis und Tetzel schenken sich nichts – und kämpfen dabei jederzeit fair und kameradschaftlich!

Das Video: Fitnesstipps und Armdrücken mit Asenblut und Any Given Day

Interview: Sebastian Kessler / Kamera: Sebastian Kessler, Katrin Riedl / Schnitt: Dominik Winter

Spätestens mit ihrem hochgelobten dritten Langspieler OVERPOWER haben sich Any Given Day endgültig einen Platz in den vordersten Reihen des Metalcore-Olymp gesichert. Vier Jahre danach führen sie ihren kraftvollen Aufstieg mit ihrer ­neuesten Erscheinung LIMITLESS unbeirrt fort – ohne sich zu verbiegen, ohne zu enttäuschen.

Asenblut haben mit ENTFESSELT einen steten Weg gefunden, auf dem sie und ihre Fans sich wohlfühlen. Da die Scheibe musikalisch gut nach vorne geht, zünden die Nummern live. Bleibt nichts anderes zu sagen als: „Auf ein Neues, hebt die Faust! Gemeinsam schreit es raus!“


