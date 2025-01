Spineshank kommen wieder aus der Versenkung

Spineshank kommen wieder zusammen! Die US-amerikanischen Nu-Metaller feiern ihre Reunion — und zwar live: Auf dem Louder Than Life-Festival (welches von 18. bis 21. September 2025 auf den Highland Festival Grounds in Louisville, Kentucky stattfindet) tritt das Quartett zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder auf.

Bereit zu neuen Schandtaten

Im zugehörigen Statement der Veranstalter des Open Airs heißt es: „Wir fühlen uns geehrt, Spinehank zurückzubringen, die sich nach 13 Jahren wieder vereinen, um beim Louder Than Life 2025 aufzutreten und das 25. Jubiläum von THE HEIGHT OF CALLOUSNESS zu feiern! Die Grammy-nominierte Band war eine Nu Metal-Macht in den frühen Nuller Jahren und schnitzte ihren Namen mit Ära-definierenden Songs wie ‘New Disease’, ‘Synthetic’ und ‘Smothered’ in die Geschichte der harten Musik.“ Darüber hinaus freuen sich Spineshank selbst in den Sozialen Medien darüber, dass es sie wieder gibt: „Wir sind zurück und können es nicht erwarten, euch alle zu sehen!“

Ob abgesehen vom Louder Than Life weitere Auftritte dazu kommen und die Formation auch in Europa die Live-Bühnen unsicher machen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Davon sollte man allerdings ausgehen können. Die Band veröffentlichte mit STRICTLY DIESEL (1998), THE HEIGHT OF CALLOUSNESS (2000) und SELF-DESTRUCTIVE PATTERN (2003) zunächst drei Studiowerke, lag von 2004 bis 2008 auf Eis und brachte mit ANGER DENIAL ACCEPTANCE (2012) schließlich ihr derzeit finales Album heraus. Womöglich fühlen sich Spineshank ja durch die anstehende(n) Show(s) dazu angestachelt, neue Musik zu schreiben, aufzunehmen und auf die Märkte dieser Welt zu bringen.

