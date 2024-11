Spiritbox kündigen neues Album an

Es gibt frohe Neuigkeiten für die Fans von Spiritbox. Die angesagte Metalcore-Gruppe hat just ihr zweites Studiowerk für kommenden Frühling angekündigt. Die neue Platte trägt den Titel TSUNAMI SEA und erscheint am 7. März 2025 über das Label Pale Chord in Kooperation mit Rise Records. Mit der Bekanntmachung einhergehend haben Sängerin Courtney LaPlante und Co. eine weitere Vorab-Single veröffentlicht: ‘Perfect Soul’ (Video siehe unten).

Für den amtlichen Sound sorgten bei TSUMANI SEA zum einen Stammproduzent Dan Braunstein sowie zum anderen Gitarrist Mike Stringer. Gemischt hat Zakk Cervini, und gemastert hat Ted Jensen. Im Gegensatz zu ‘Soft Spine’, der ersten klanglichen Kostprobe aus dem Longplayer, bei der Spiritbox von der ersten bis zur letzten Sekunde alles und jeden niederwalzen, was sich ihnen in den Weg stellt, zeigt sich die Band in ‘Perfect Soul’ von ihrer melodischen Seite. Das heißt keinesfalls, dass der Song nicht knallt, doch setzt es hier von LaPlante eine Runde Klargesang.

Darüber hinaus heimsten Spiritbox kürzlich ihre zweite Grammy-Nominierung ein. In der Kategorie „Best Metal Performance“ gehen die Kanadier bei der nächstjährigen Preisverleihung mit ihrem Stück ‘Cellar Door’ in Rennen. Und Frontfrau Courtney, die früher bei Iwrestledabearonce am Mikro stand, kollaborierte jüngst mit der Hip-Hop-Künstlerin Megan Thee Stallion für deren Track ‘Tyg’.

Tracklisting Spiritbox TSUNAMI SEA:

Fata Morgana Black Rainbow Perfect Soul Keep Sweet Soft Spine Tsunami Sea A Haven With Two Faces No Loss, No Love Crystal Roses Ride The Wave Deep End

