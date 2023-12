Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 03.11. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Carnal Tomb, Satan's Fall und Morne.

Suffocation Ricky Myers feiert auf HYMNS FROM THE APOCRYPHA seine Album­premiere. Der Sänger behauptet sich nach jahrelanger Bühnenerfahrung auch im Studio als mindestens ebenbürtiger Nachfolger für den freiwilligen Frührentner Frank Mullen. (Hier weiterlesen) Green Lung Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu THIS HEATHEN LAND Wären Ghost nicht irgendwann auf den (erfolgreichen und für sie alternativlosen) Weg in Richtung glamouröser Hard Rock abgebogen – womöglich klängen sie heute wie Green Lung. Meisterhafte Songs, Melodie- und Spannungsbögen wie ‘Mountain Throne’, ‘The Forest Church’ oder ‘One For Sorrow’ schüttelt man nicht einfach massenhaft aus der Ritusrobe (nur das letzte Albumviertel sackt etwas ab). Diese…