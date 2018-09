Spotify: Für die passende Playlist braucht es nur deine DNS?

Warum die Setlists der Metallica-Konzerte auf ihrer Tournee unterschiedlich sind, hat einen ganz einfachen (und Fan-freundlichen) Grund.

Warum spielen Metallica nie zweimal die gleiche Show? Laut Spotify-CEO Daniel Ek liegt es daran, dass die Band für jeden einzelnen Konzertort die lokalen Spotify-Daten durchsieht und entsprechend die beliebtesten Songs auf die Setlists schreibt. "Nie zuvor konnte man als Band die Wünsche und Vorlieben seiner Fans in unterschiedlichen Städten so detailliert auswerten wie heute." Datenschutz hin oder her – das ist eine wirklich tolle Sache, die sich auch andere (große) Bands aneignen könnten. Liebhaberstücke pointiert setzen Bereits 2017 wurde Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich über die unterschiedlichen Metallica-Setlists befragt, woraufhin dieser erklärte: "Ich schaue mir an, welche Songs wir in den…