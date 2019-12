„Star Wars Jedi: Fallen Order“: Dieses kostenlose Update macht das Spiel noch besser

Weiterlesen 6/ 7 Star Wars Jedi: Fallen Order (Xbox One, PS4, PC) Action-Adventure „Star Wars Jedi: Fallen Order“ von EA ist ein echter Hit geworden und das nicht nur für „Star Wars“-Fans. Lest hier unseren Test. Fans und Kritiker lieben „Star Wars: Jedi Fallen Order“ und sind sich einig, dass das Singlepayer-Game zu den besten „Star Wars“-Spielen gehöret, die existieren. Doch das Game hatte auch seine Startschwierigkeiten und Kinderkrankheiten. Aber Entwickler Respawn nahm sich der Probleme zum Glück zeitig an und veröffentlichte mehrere Patches, die primär Fehler beheben. Mit dem jetzt erhältlichen Update auf Version 1.07 wird das Spiel nun aber auch um eine neue Funktion erweitert.

„Star Wars Jedi: Fallen Order“ erhält Fotomodus

Neben den obligatischen Bugfixes wird „Star Wars Jedi: Fallen Order“ auch um ein neues Feature erweitert, welches von vielen Fans schon sehnlichst gewünscht würde: Einen Fotomodus. Damit können Spieler Szenen und Figuren aus dem Game jetzt besonders filmreif in Szene setzen, um schöne Screenshots zu erstellen. Der Fotomodus bietet viele Anpassungsmöglichkeiten, sodass der Kreativität der Gaming-Community keine Grenzen gesetzt sein sollten.

Unter anderem können diese Einstellungen beeinflusst werden:

Kamera-Höhe und -Rotation

Zoom

Neigung

Brennweite

Vignette

Filmkorn

Sichtbarkeit vom Spieler und anderen Figure

Filterstärke

Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Verbesserungen, so wurde die Stabilität erhöht, Kolissionsfehler beseitigt und diverse andere Optimierungen vorgenommen. Die Entwickler haben auf Reddit einen ausführlichen Changelog mit allen Änderungen veröffentlicht, den ihr am Ende dieser Meldung findet.

Darum geht es in „Star Wars Jedi: Fallen Order“

Die Ereignisse von „Star Wars Jedi: Fallen Order“ spielen nach dem Film „Episode III – Revenge Of The Sith“. Ihr schlüpft in die Rolle des jungen Padawan Cal Kestis (dargestellt von Cameron Monaghan aus „Gotham“ und „Shameless“), der die Order 66 überlebt hat und seitdem vor dem Imperium auf der Flucht ist. Ihm zur Seite stehen aber der Droide BD-1, die mysteriöse Cere und weitere Charaktere. Darunter auch Saw Gerrera (Forest Whitaker) aus „Star Wars: Rogue One“. Lichtschwertkämpfe sind filmreif inszeniert und stehen neben Akrobatikeinlagen und Rätseln im Mittelpunkt des Gameplays.

„Star Wars Jedi: Fallen Order“: Changelog von Version 1.07