Stryper: Michael Sweet über Entwicklung und Relevanz

Michael Sweet von Stryper bei der Show im Magic City Casino am 17. April 2015 in Miami, Florida

Dass Stryper mit ihrem offen gelebten christlichen Glauben keinen leichten Stand in der Metal-Welt haben, ist kein Geheimnis. Auch manche Äußerungen einzelner Band-Mitglieder sind diesem Umstand nicht gerade zuträglich. Und doch halten sich die Glam-Metaller bereits seit den Achtzigern im Geschäft und veröffentlichen im September ihr 15. Studioalbum.

Im Interview mit What Else? With Corey Mann wurde Sänger Michael Sweet darauf angesprochen, was auf WHEN WE WERE KINGS zu erwarten sei. „Wir haben immer noch den gleichen Sound. Wir versuchen, ihn hier und da zu modernisieren und kleine Wendungen hinzuzufügen, um zu überraschen. Aber wir sind immer noch Stryper. […] Der charakteristische Sound, der Gitarrenklang, die Produktion – alles, was man erwartet, ist vorhanden. Wir versuchen immer nur kleine Dinge zu integrieren, die anders sind."

Natürliche Entwicklung

In vier Dekaden Band-Geschichte sind einige Veränderungen jedoch unumstößlich, ob nun positiv oder nicht. Darauf angesprochen, wie sich dies bei Stryper verhielte, antwortet Sweet: „Wir sind definitiv mit zunehmendem Alter heavier geworden. Ich denke nicht, dass das eine schlechte Sache ist. Es ist nicht erzwungen. Es ist einfach eine natürliche Entwicklung. Und wir sind wirklich zufrieden damit, wo wir als Band stehen. Aber nein, wir haben unseren Sound nicht verändert, außer, dass wir versucht haben, auch im Jahr 2024 relevant zu sein und nicht wie 1986 zu klingen.“

In einem anderen Interview mit The Metal Voice ging der Sänger etwas auf die musikalische Richtung der kommenden Platte ein. „Ich denke, es ähnelt irgendwie dem letzten Album und dem davor. Aber dieses Mal gibt es einige Wendungen. Man muss es sich anhören, um es zu verstehen. Als ich die Songs schrieb, wollte ich sicherstellen, dass die Refrains in einen Moll-Akkord gehen, etwas düsterer also. Die Refrains hingegen sind eher in Dur und damit etwas leichter, fröhlicher – eher eine Art Hymne, zum Mitsingen."

