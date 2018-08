Suicidal Tendencies machen gemeinsame Sache mit Converse

Suicidal Tendencies-Frontmann Mike Muir ist seit seiner Jugend ein Converse-Fan. Zum Gedenken an seine 30-jährige Hardcore-Experimentierfreude haben sich er und seine Bandkollegen mit Converse für eine umfassende Collection zusammengetan. Diese erscheint am Freitag, den 7. September und somit am gleichen Tag wie das neue Band-Album STILL CYCO PUNK AFTER ALL THESE YEARS.

Muir sagte dazu:

„Ich erinnere mich noch daran, wie ich, als ich jung war, mein erstes Paar“ Chucks „zu meinem Geburtstag bekam und wie begeistert ich war, sie am nächsten Tag in der Schule zu tragen. Es war fast wie ein Übergangsritus, jede neue Richtung in die man sich begab, konnte man mit seinen Chucks tätigen.

All diese Jahre später hat Converse dieselbe Bedeutung für mich. Genau wie der junge Mike damals nie vergessen wird, wie er sein erstes Paar Chucks anzog, so kann ich es kaum erwarten, dieses erstaunliche Gefühl mit den neuen Converse x Suicidal Tendencies zu erleben, ein äußerst stolzer Moment für die Band, unsere Fans und natürlich mich persönlich! „