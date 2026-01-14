Lange gab es kein neues Material, bis sich Sunn O))) im vergangenen Oktober mit einer EP zurückmeldeten. Darauf enthalten sind ‘Eternity’s Pillars’, ‘Raise The Chalice’ und ‘Reverential’. Die drei Stücke bekommen in Bälde Zuwachs in Form eines kompletten Langspielers. Dieser trägt schlicht den Titel SUNN O))) und soll am 3. April via Sub Pop Records erscheinen. PYROCLASTS (2019) wurde noch über Greg Andersons eigenes Label Southern Lord veröffentlicht.

Nur zu zweit

Nun haben Anderson und sein Band-Kollege Stephen O’Malley sechs weitere Songs fertiggestellt, zu denen O’Malley angibt: „Auf diesem Album wurden zum ersten Mal alle Instrumente von Greg und mir selbst eingespielt. Natürlich tragen alle unsere Alben unsere Führung und unsere Handschrift, aber diesmal war es fast wie ein Schmelztiegel der Ideen, der wirklich den Kern unserer Arbeit ausmachte.“

Statt ihren musikalischen Spielraum einzuschränken, eröffnet das Duoformat neue Wege für Sunn O))). „Was in den letzten Jahren mit unseren Auftritten zu zweit und ohne weitere Mitwirkende passiert ist, war wirklich erfrischend und aufregend“, meint Anderson, und erklärt: „Es gab viele Entwicklungen. Vieles davon war unerwartet. Und vieles, was im Studio passiert ist, war sehr spannend und anders als das, was wir live gespielt hatten.“

Von der Natur treiben lassen

Aufgenommen in den Bear Creek Studios in Woodinville, Washington mit Produzent Brad Wood, schöpft das Album stark aus seiner Umgebung. Dieser Ort sollte sich als entscheidend für den Aufnahmeprozess erweisen. „Der riesige Aufnahmeraum hatte große Fenster mit Blick auf die Bäume“, sagt O’Malley. „Wir konnten wandern gehen und draußen in der Natur sein. Das spielte eine große Rolle.“ Anderson stimmt dem zu: „Es gab keinen Stress, keine Sorgen um den Zeitplan. Wir haben uns einfach treiben lassen und die Musik entstehen lassen.“

Die Weiterentwicklung der Klänge und der Musik als Ganzes sind es laut Greg Anderson, die sein Interesse und seine Passion aufrechterhalten. „Es gibt immer eine Bewegung, ob vorwärts, rückwärts, zur Seite oder was auch immer. Das macht das Spielen in dieser Gruppe, zumindest für mich, so besonders und einzigartig.“ Mit ‘Glory Black’ gibt es bereits einen ersten Eindruck vom zehnten Studioalbum. Fünf weitere Titel gesellen sich hinzu, die sich in ihrer Gesamtheit wie folgt lesen.

SUNN O)))-Tracklist

XXANN Does Anyone Hear Like Venom? Butch’s Guns Mindrolling Everett Moses Glory Black

