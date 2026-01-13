Toggle menu

„Back To The Beginning“: Spendenbetrag unter £10 Millionen

Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne während seiner Aufnahme als Solokünstler in die Rock & Roll Hall Of Fame am 19. Oktober 2024
Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne während seiner Aufnahme als Solokünstler in die Rock & Roll Hall Of Fame am 19. Oktober 2024
Foto: Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame, Dia Dipasupil. All rights reserved.
von
Jack Osbourne bestätigt, dass der endgültige Erlös des "Black To The Beginning"-Konzerts unter 10 Millionen britischen Pfund lag.
In einem Interview mit Tyler Ramsey von „Punk Rock Sober Painful Lessons“ offenbart Ozzy Osbourne-Sohn Jack, dass der endgültige Erlös des Black Sabbath „Back To The Beginning“-Benefizkonzerts unter 10 Millionen Pfund lag.

Realistischere Zahlen

Kurz nach dem legendären „Back To The Beginning“-Konzert teilte Tom Morello auf Social Media mit, dass mehr als $190 Millionen für wohltätige Zwecke gespendet worden seien. The Guardian hatte außerdem errechnet, dass allein bei den Livestream-Gebühren circa $150 Millionen zusammengekommen sein müssen.

Sharon Osbourne bestritt diese Zahlen, und Tom Morello änderte seinen Post entsprechend ab. Nun äußert sich Jack Osbourne mit realistischeren Zahlen. „Die Zahl war totaler Bullshit“, sagt er. „… CNN und New York Times sagten alle, dass Ozzy $150 Millionen gesammelt hat. So war es nicht. Es lief letztendlich darauf hinaus, dass wir, trotz Benefizkonzert, noch die Show bezahlen mussten.

Realität sieht anders aus

Keine der Bands wurde bezahlt, und die meisten Crew-Mitglieder haben ihre Zeit gespendet. Aber sobald alles durch war, hat jede Wohltätigkeitsorganisation um die £1,5 bis £2 Millionen Pfund bekommen. Insgesamt waren es vielleicht um die £6 oder £7 Millionen Pfund. Das wurde auf die drei Organisationen aufgeteilt. Wir hätten es natürlich geliebt, wenn es hundert Millionen gewesen wären“, erklärt Jack Osbourne.

Schon im November 2025 hatte Sharon Osbourne im „The Osbournes„-Podcast über den eigentlichen Spendenbetrag gesprochen. Sie sagte: „Wenn man mit einer Show 190 Millionen sammeln könnte, müssten Künstler immer nur ein Konzert spielen, es aufnehmen und dann damit in Rente gehen. Es war nicht ansatzweise so viel. Ich wünschte, dass es so gewesen wäre, aber wir Leben in der Realität. In der echten Welt.“

Pro bono

Weiter meinte sie: „Es kamen um die elf Millionen dabei herum. Aber mit den Kosten davon, alle einzufliegen, alle wieder auszufliegen, Unterbringungen, alles … Niemand wurde bezahlt. Niemand bat um nur einen Penny. Sie gaben ihre Zeit und ihre Arbeit kostenlos. Die Leute waren sehr großzügig.“

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Schon im Voraus des Konzerts wurde bestimmt, dass der Erlös an das Birminghamer Kinderkrankenhaus, das Acorn Kinderhospiz und an „Cure Parkinson’s“ gespendet werden sollte. Ozzy Osbourne starb nur wenige Wochen nach dem Event an einem Herzinfarkt.


Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

