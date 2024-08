Swallow The Sun kündigen neues Studioalbum an

auch interessant

Seit dem 2021er-Album MOONFLOWERS war es ziemlich still um Swallow The Sun – bis vor einem Monat. Anfang Juli wurde der erste neue Song nach drei Jahren veröffentlicht. Dem soll schon in Bälde ein kompletter Langspieler folgen.

Anfang Juli veröffentlichten die Finnen die Single ‘Innocence Was Long Forgotten’. Dem folgte vor wenigen Tagen ‘What I Have Become’ und die offizielle Ankündigung des neuen Studioalbums. SHINING soll am 18. Oktober 2024 via Century Media das Licht der Welt erblicken. Vorbestellt werden kann die Platte jetzt schon. Außerdem soll zwei Tage vor Release, also am am 16. Oktober, eine exklusive Show in Helsinki stattfinden, bei der das gesamte Album bereits vorab präsentiert wird.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Glanzstück

Band-Gründer und Gitarrist Juha Raivio kommentiert SHINING wie folgt: „Nach unserem letzten Album wurde mir schnell klar, dass es mich umbringen würde, ein weiteres Album wie MOONFLOWERS zu schreiben. Also habe ich mir im Stillen gewünscht, dass – sollte es jemals neue Musik geben – ich bitte ein wenig Erbarmen mit mir selbst haben sollte, anstatt dieses unendliche schwarze Loch zu sein, das den Rest meines Lichts und meiner Seele aussaugt. Um seiner selbst willen.

Empfehlung der Redaktion Swallow The Sun: Konzert wegen „Teufelsanbetung“ abgesagt Das Konzert der finnischen Doom-Metaller von Swallow The Sun in Dubai wurde jetzt wegen religiösen Bedenken abgesagt. Musikalisch glänzt dieses Album wie ein Gletscherdiamant. Es hat diese Kraft, die sich wie ein Tritt ins Gesicht anfühlt. Textlich handelt das Album davon, wie die Angst vor dem Leben einen letztendlich umbringen wird und wie Melancholie zu einem Gott werden kann“, erklärt Raivio. Dankbar fügt er hinzu: „Wir möchten uns bei Century Media für die Unterstützung und das Vertrauen bedanken. Ganz zu schweigen von unserem wahnsinnig talentierten Produzenten Dan Lancaster, der den Mut und den Mumm hat, mit dieser Band direkt ins kalte Wasser zu springen und uns aus unserer Komfortzone herauszuholen. Dieses Album fühlt sich wirklich wie ein Sonnenaufgang am Nachthimmel an.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.