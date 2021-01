System Of A Down: Live-Fundraiser für verwundete Soldaten

System Of A Down live 2017 bei Rock am Ring

System Of A Down wollen das kriegsgebeutelte Armenien beziehungsweise die Republik Arzach weiterhin unterstützen. Und zwar haben die US-Musiker um Sänger Serj Tankian für den 30. Januar einen Live-Stream angekündigt, mit dem sie Spenden für verwundete Soldaten sammeln wollen. Mit dem Geld sollen dringend benötigte medizinische Hilfe sowie Prothesen beschafft werden.

Lasertherapie & Prothesen

„In den tragischen Nachwehen der ungeheuerlichsten Gewalt in dem Gebiet seit 1994“, schreiben System Of A Down in der Ankündigung (siehe Facebook-Post unten), „haben Soldaten der Verteidigungsarmee der Republik Arzach und Armenien (darunter viele Freiwillige) Kriegsverbrechen durch die Hände der Invasoren erlitten – Aserbaidschan, begünstig durch die Türkei und ihre syrischen Söldner. Sogar noch nach dem am 10. November 2020 unterzeichneten Waffenstillstand benötigen diese Helden, die im kürzlichen Konflikt verwundet wurden, dringend Prothesen, fortschrittliche Behandlung und medizinische Betreuung.

Daher richten wir ein Spendensammlungs-Live-Stream-Event aus, um Geld zu sammeln, um die Hunderte an Soldaten, die Arme und Beine verloren haben, zu resozialisieren und mit lebensverändernden prothetischen Gliedmaßen auszustatten. Die Gelder werden auch der Einführung einer bahnbrechenden Lasertherapie zur Behandlung von Verbrennungen durch weißes Phosphor sowie der Reduzierung von Narben und qualvollen Schmerzen zugutekommen. Sämtliche Einnahmen des Live-Streams werden dieser Sache gespendet.“

Für den besagten Live-Stream am 30. Januar um 18 Uhr haben System Of A Down auch Gaststars beziehungsweise -musiker angekündigt. Das Ganze steigt auf dem Youtube-Kanal der Band. Und damit nicht genug: Im Anschluss an den Live-Stream findet um 20 Uhr die Premiere des Videos zum Song ‘Genocidal Humanoidz’ (dem zweiten neuen Stück neben ‘Protect The Land’) statt.