System Of A Down: Bereits über 600.000 US-Dollar für ‘Armenia Fund’ gesammelt

System Of A Down

System Of A Down veröffentlichten in der vergangenen Woche erstmals seit 15 Jahren neue Musik. Dabei handelt es sich um die beiden Lieder ‘Protect The Land’ und ‘Genocidal Humanoidz’.

Weiterlesen System Of A Down veröffentlichen zwei neue Songs Metal System Of A Down hauen zwei neue Lieder raus, um auf die schlimme Situation in der Republik Arzach aufmerksam zu machen. Diese entstanden mit der Motivation, auf den weiterhin bestehenden Bergkarabachkonflikt aufmerksam zu machen, der in diesem Jahr erneut eskalierte, als Aserbaidschan mit militärischer Unterstützung aus der Türkei das Volk der Armenier angriff. Es kam zu Gewalttaten und zahlreichen Toten und Verletzten. Zuletzt wurde ein Waffenstillstand durchgesetzt. Ähnliche Ansätze gab es bereits in der Vergangenheit – jedoch ohne anhaltenden Erfolg.

Mit den Einnahmen, die System Of A Down durch ihre beiden neuen Lieder generieren, unterstützen sie die humanitäre Hilfsorganisation ‘Armenia Fund’. Es konnten bereits über 600.000 US-Dollar (knapp 500.000 €) gespendet werden. Über die offizielle Bandcamp-Seite sind beide Songs zu kaufen.

Außerdem wurde ein sechsminütiges Video veröffentlicht, in dem die vier Band-Mitglieder Daron Malakian (Gitarrist/Säger), Serj Tankian (Sänger), Shavo Odadjian (Bassist) und John Dolmayan (Schlagzeuger) darüber sprechen, wieso es für sie so wichtig war, ihre kreativen Differenzen zu überwinden, um diese neuen Songs aufzunehmen. Weiterhin informieren sie in dem Clip über die Gräueltaten in Arzach und Teilen Armeniens.

Hier könnt ihr euch das komplette Video ansehen: