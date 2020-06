System Of A Down: Serj Tankian kritisiert Trump für sein feiges Verhalten

System Of A Down

Das wird Dich auch interessieren





Nach dem Mord an George Floyd hat US-Präsident Donald Trump sich in keiner formellen Ansprache an die Nation gerichtet. Das kreidet System Of A Down-Sänger Serj Tankian ihm stark an. Der Fall hatte landesweite teils gewalttätige Proteste ausgelöst.

„Lauf Donny, lauf in deinen Bunker“, schrieb der Tankian über Instagram zu einem The Guardian-Artikel, in dem berichtet wurde, der Präsident habe sich in einem Bunker des Weißen Hauses, der eigentlich im Falle eines Krieges Schutz bieten solle, in Sicherheit gebracht.

Serj Tankian kommentierte außerdem zu dem Artikel: „Du bist vielleicht der erste US-Präsident, der dies aus Angst vor seinen eigenen Bürgern tut. Ein echtes Oberhaupt würde die Nation richtig ansprechen und ein echter Mann würde persönlich an die Demonstranten auf den Straßen herantreten. Aber wie auch andere korrupte, undemokratische Führungskräfte der Vergangenheit hast du erkannt, dass es nicht dein Volk ist, ebenso wie du nicht wirklich unser Präsident bist.“

Das komplette Statement lest ihr hier: