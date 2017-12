System Of A Down: Serj Tankian veröffentlicht Solosong

System Of A Down

Zum Dank für ein erfolgreiches Jahr möchte System Of A Down-Sänger Serj Tankian seinen Freunden und Fans eine besondere Freude machen und veröffentlicht einen Song seiner früheren Arbeiten.

Zuletzt schrieb Tankian an zwei Soundtrack-Kompositionen, wozu auch INTENT TO DESTROY – ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK zählt. Mit diesem Werk zeugte er die musikalische Untermalung zu einem Historien-Dokumentarfilm. ‘Industrialized Overload’ klingt hingegen weitaus weniger dokumentarfilmtauglich und ist sogar mit einer Warnung versehen, wie aus einem kurzen Text dazu hervorgeht.

Nichts für schwache Nerven

„Die Reaktionen auf unsere Soundtracks INTENT TO DESTROY und FURIOUS – THE LEGEND OF KOLOVRAT waren unglaublich überwältigend und ermutigend. […]

Als Zeichen meiner Wertschätzung habe ich einen Track aus meinen frühen Werken herausgesucht – ‘Industrialized Overload’. Dieser Track zerstört in der Tat meine eigenen Gehirnwindungen, also versteht das als Geschenk und als Warnung.“

Den letzten Satz sollte man sich tatsächlich zu Herzen nehmen, denn leichte Kost ist ‘Industrialized Overload’ nicht unbedingt. Ob es sich hierbei vielleicht mehr um eine Strafe als einen Dank handelt, kann aber jeder für sich selbst entscheiden.

Hört hier ‘Industrialized Overload’ von Serj Tankian: