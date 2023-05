Tank-Gründer Algy Ward ist verstorben

Alasdair Mackie Ward aka Algy Ward weilt nicht mehr unter uns. Der Gründer und Frontmann der britischen Heavy Metal-Veteranen Tank ist gestorben. Der Musiker wurde lediglich 63 Jahre alt. Berichten zufolge verschied Algy am 17. Mai in einem Krankenhaus in Tunbridge Wells in der Grafschaft Kent. Er laborierte offenbar schon seit einiger Zeit an ernsthaften gesundheitlichen Problemen.

Szene-Institution

Die traurige Nachricht überbrachte Tank-Gitarrist Mick Tucker in den Sozialen Medien. „Ruhe in Frieden, Algy Ward… Ich habe gerade die traurige Neuigkeit vernommen, dass mein alter Band-Kollege am Mittwoch im Krankenhaus gestorben ist. Wir bildeten ein fabelhaftes Songwritingteam, als ich 1983 bei Tank eingestiegen bin, und haben ein paar tolle Album aufgenommen. Zudem haben wir mit Tank und der Nicky Moore Band, der ich 1990 mit Algy beigetreten bin, viele Shows gespielt. Die letzten paar Jahre mussten wir ohne ihn weitermachen. Doch wir hofften, dass wir ihn eines Tages wieder mit uns auf die Bühne kriegen würden. Heute Abend erheben wir unser Glas zu deiner Ehre.“

Algy Ward machte sich als Erstes mit der australischen Punk-Band The Saints einen Namen. Anschließend stieg er bei den englischen Punkern The Damned ein und spielte auf deren 1979er-Album MACHINE GUN ETIQUETTE. Nachdem er nach einem Streit mit Drummer Rat Scabies rausgeworfen wurde, gründete er 1980 Tank. 2006 bei den Arbeiten zur STURMPANZER-Platte (die letztlich 2018 erschien) gab es Differenzen bei den Aufnahmen und bezüglich rechtlicher Angelegenheiten. Daher gab es fortan zwei Tank-Inkarnationen: eine mit Gitarrist Mick Tucker, und Algy Ward startete 2013 mit seiner Variante.

