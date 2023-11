‘Tatort’: Wacken-Folge läuft Sonntagabend bei der ARD

Für Heavy Metal-Fans und regelmäßige Besucher des Wacken Open Air gibt es am Sonntagabend ein besenderes Schmankerl im Fernsehen. Die ‘Tatort’-Folge ‘Borowski und das unschuldige Kind von Wacken’, für die auch Szenen auf der letztjährigen Ausgabe des Festivals gedreht wurden, läuft am 26. November um 20:15 Uhr in der ARD. Mit Thomas Jensen ist sogar einer der beiden W:O:A-Chefs und -Gründer in einer kleinen Nebenrolle zu sehen.

Verdächtiges Einlassband

Die Handlung im Wacken-‘Tatort’ geht wie folgt: Der Kieler Kommissar Klaus Borowski (dargestellt von Axel Milberg) und seine Kollegin Mila Sahin (gespielt von Almila Bargiacik) ermitteln im Fall eines getöteten Säuglings. Dabei führt die beiden Polizisten ein am Fundort entdecktes Festival-Bändchen kurz vor dem Beginn des Open Airs nach Wacken. Für ‘Tatort’-Ikone Axel Milberg markiert diese Episode übrigens ein Jubiläum: Seit zwanzig Jahren spielt er den Ermittler. In der Beschreibung der ARD zur Folge heißt es: „Auf einem Parkplatz in der Nähe von Kiel wird ein getöteter Säugling gefunden. Wo ist die Mutter? Hat sie ihr Kind umgebracht?

Ein gefundenes Eintrittsbändchen führt Klaus Borowski und Mila Sahin in den verschlafenen Ort Wacken in Schleswig-Holstein, über das in wenigen Tagen ein Inferno hereinbrechen wird: Wenn mehr als 80.000 Gäste dort einfallen, um bei einem der größten Heavy Metal-Festivals der Welt abzufeiern. Die erste Spur führt die Kommissare zum Festival-Caterer Michi Berger, der die junge Mutter offenbar mitgenommen hat. Er unterhält ein heimliches Verhältnis mit der Bestatterin Meike. Sie macht sich Sorgen um ihren Sohn Jan. Der Heavy Metal-Fan war in der Nacht, als das Baby verschwand, unterwegs und hat eine Beobachtung gemacht. Immer mehr Fans trudeln in Wacken ein und zerstören wertvolle Spuren.“

