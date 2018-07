Ted Nugent erzürnt über Unterstellung des Waffenverbots

Foto: Frank C. Dünnhaupt. All rights reserved.

Dass Ted Nugent ein Faible für Waffen hat und auch eindeutig für den Besitz derer ist, äußert der Musiker immer wieder vollkommen unverblümt. Bei einem Konzert am 17. Juli in Roanoke, Virginia hieß es daher zunächst auch, dass es den Besuchern gestattet sei, eine Waffe mit sich zu führen – wozu auch immer.

Kurz vor dem Einlass, so berichtete WSLS 10 News kam es jedoch zu einer kurzfristigen Änderung, die angeblich von Nugent selbst ausging, die den Fans untersagte, ihre Waffen mit in das Berglund Performing Arts Theater zu nehmen.

Verständnis bei den Fans…

Ein Fan sagte dazu vor Ort: „Damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich denke, man kann, wenn man sich umsieht, erkennen, dass dies eine geordnete Menge ist, und ich habe nichts anderes erwartet.“

WSLS 10 News führte dazu genauer aus, dass Ted Nugents Verträge tatsächlich verlangen, dass die Fans in der Lage sein sollen, Waffen bei seinen Shows zu tragen. Da die Venue vor Ort in städtischem Besitz ist, könne der Veranstaltungsort den Waffenbesitz im Inneren nicht verbieten. Dies könne nur der Performer verlangen, was Nugent angeblich in einem Untervertrag mit seinem Promoter tut, was jedoch erst kurz vor dem Konzert bekannt wurde.

…Verdruss beim Musiker

Ted Nugent meldete sich nach Ausstrahlung dieser Meldung über Facebook zu Wort, erkennbar erbost über die Unterstellung, er habe den Waffenbesitz vor Ort verboten:

„Lieber Gott im Himmel und verdammt Fake-News lügen Bastarde! Ich habe heute Abend die direkte Anweisung gegeben, dass Waffen für mein Konzert absolut willkommen sind. Den Medien kann man nicht vertrauen.

Wir hatten heute Abend ein phänomenales Konzert. Amerika sei sich bewusst, dass die Medien von Amerika-Hassern und Lügnern befallen sind. Indessen danke Roanoke für einen wundervollen #6703 ultimativen ‘Rockout’! Gott segne euch alle. Zur Hölle mit den Lügen Punks.“

Damit zeigt der Musiker zwar, dass er ausgezeichnet Fluchen kann, eine genaue Aufklärung, wie es zu dem Waffenverbot kam, liefert er damit aber nicht.