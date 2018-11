Ted Nugent gegen die Legalisierung von Marihuana

Don’t legalize it? – Wie so häufig teilt Musiker Ted Nugent gerne und offen seine Meinung kund. In einem Interview mit ‘Rock Talk With Mitch Lafon’ erzählte er kürzlich, was er von der Legalisierung von Marihuana in Kanada hält. Dort ist es seit Oktober diesen Jahres erlaubt Gras zu kaufen und zu konsumieren.

„Kanada ist absolut verrückt. Ich liebe meine kanadischen Freunde, aber Trudeau (kanadischer Premierminister) ist angenehm benebelt und dabei trifft er dumme Entscheidungen. Ich habe noch nie mitbekommen, dass High-Sein ein positives Ergebnis brachte.

Scheinbar tragische Auswirkungen

Er fuhr fort: „Von wem will man, dass er high ist? Den Babysitter? Wie wäre es mit dem Schulbusfahrer der Kinder? Wie wäre es mit dem Piloten? Wie wäre es mit dem Zahnarzt, der angenehm benebelt ist? Wie wäre es mit den Polizisten?

Es ist unglaublich, dass man möglicherweise den Herzschmerz und die Zerstörung von Menschenleben miterleben können, von Leuten, die high sind – den Verlust des Lebens und den Verlust der Würde im tragischen Dunst des Drogenmissbrauchs.

Ich bin für medizinisches Marihuana, ich bin für alles Medizinische, solange es für Menschen mit gesundheitlichen Problemen wirklich von großem Nutzen ist, aber die Legalisierung einer Freizeit-Droge ist eine Garantie für ruinierte Leben.

Die Legalisierung von Drogen in Colorado hat zu einer fast zweihundertprozentigen Zunahme von Todesopfern und Verletzten auf der Autobahn und allen Arten von Tragödien, ruinierten Leben und Zerstörung geführt. Ich bin für nichts davon.„