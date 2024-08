Tenacious D: Dave Grohl covert ‘Tribute’

auch interessant

Tenacious D liegen gerade auf Eis. Dave Grohl findet das allem Anschein nach gar nicht mal so cool. Immerhin stimmte der Foo Fighters-Chef beim Stadionkonzert in Denver, Colorado am 3. August 2024 den größten Hit von Jack Black und Kyle Gass an (siehe Video unten ab circa einer Stunde und 31 Minuten). Zu Ende zu singen schaffte der Ex-Nirvana-Drummer ‘Tribute’ jedoch nicht — seine Ausrede: „Ich hab‘ in dem Song nur Schlagzeug gespielt.“

Unschöner Aussetzer

Kurz nach dem missglückten Attentat auf Donald Trump gastierten Tenacious D in Sydney. Kyle Gass feierte überdies seinen 64. Geburtstag. Als der Glatzkopf auf der Bühne gefragt wurde, was er sich denn zu seinem Jubeltag wünsche, erwiderte dieser: „Schießt das nächste Mal bei Trump nicht daneben.“ Jack Black meldete sich hierzu schließlich in den Sozialen Medien zu Wort: „Ich wurde von dem, was bei der Show am Sonntag gesagt wurde, überrumpelt. Niemals würde ich Hassrede gutheißen oder in jeglicher Form zu politischer Gewalt ermutigen. Nach reiflicher Überlegung finde ich es nicht länger angebracht, mit der Tenacious D-Tour fortzufahren. Alle künftigen Pläne liegen auf Eis. Danke an die Fans für eure Unterstützung und euer Verständnis.“

Des Weiteren hat Kyle Gass eingesehen, dass seine Äußerung ein großer Griff ins Klo war. „Der Satz, den ich am Sonntagabend auf der Bühne in Sydney improvisiert habe, war höchst unangebracht, gefährlich und ein schrecklicher Fehler. Ich billige absolut keine Gewalt in jeglicher Form gegen niemanden. Was geschehen ist, ist eine Tragödie. Und mir tut mein krasser Mangel an Urteilsvermögen unglaublich leid. So entschuldige ich mich aufrichtig bei denen, die ich enttäuscht habe, und bedauere wahrlich jeden Schmerz, den ich bereitet habe.“

TENACIOUS D-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.