Tesa: Exklusive Albumpremiere von C O N T R O L

Vier Jahre ließen uns die lettischen Post Rock-Progger Tesa auf ihr neues Album warten. Am 29.05.2020 ist es so weit und C O N T R O L wird veröffentlicht. Bei uns habt ihr heute schon die Gelegenheit, in das vierte Tesa-Werk reinzuhören.

C O N T R O L wurde wie alle seine Vorgänger von Girt Laumanis aufgenommen und arrangiert. Das Mastering übernahm einmal mehr James Plotkin, der auch schon mit Acts wie Sunn O))), Electric Wizard, Isis, Earth oder Pelican gearbeitet hat.

Für ihr neues Album gingen Tesa neue kompositorische Wege hinsichtlich dynamischerem Songwriting. Das wird am deutlichsten daran erkennbar, dass erstmals komplett auf die bisher unterstützenden Ebenen mit Gesangseinsätzen verzichtet wurde. Demnach ist C O N T R O L komplett instrumental und wird von monotonen Rhythmen, dunklen, aber melodischen Riffs beherrscht. Das Ganze ist eingebettet in Flächen aus Drone und Ambient bis hin zu harschem Noise.

Das komplette Werk fließt mit Interludien und Ambient-Passagen zusammen, so dass man C O N T R O L am besten als Ganzes genießt. Karlis Tone (Bass, Gesang, Noises), Davis Burmeisters (Gitarre) und Janis Burmeisters (Drums, Gesang, Noises) möchten euch mit ihrem vierten Album 42 Minuten lang aus der Realität entführen.

