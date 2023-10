The Gems kündigen Debütalbum PHOENIX an

Der Thundermother-Ableger The Gems veröffentlicht 2024 sein erstes vollwertiges Album. So bringen Sängerin Guernica Mancini, Gitarristin Mona Lindgren und Schlagzeugerin Emlee Johansson ihr Debüt über Napalm Records heraus. PHOENIX erscheint am 26. Januar und kann unter anderem hier vorbestellt werden.

„PHOENIX markiert den Anfang und den Aufstieg von The Gems“, kommentieren die Musikerinnen. „Dieses Album nimmt euch mit auf eine Reise durch eine unserer härtesten Zeiten. Durch den kreativen Prozess waren wir in der Lage, wirklich tief zu graben, eine Menge emotionalen Ballast loszulassen und das wahre Glück in der Musik wiederzufinden. Die neu gefundene Freiheit, die uns als Band gegeben wurde, scheint auf diesem Album durch. Wir könnten nicht stolzer sein auf das, was wir erreicht haben, und auf die wahre Rock’n’Roll-Sisterhood und Gemeinschaft, die wir in den wenigen Monaten unseres Bestehens aufgebaut haben.

Epische Reise

PHOENIX ist das perfekte Album für jeden, der eine schwere Zeit durchmacht, dem der Boden unter den Füßen weggezogen wird und der irgendwie die Kraft sucht und findet, sich wieder neu zu orientieren. Ihr bekommt die ganze Bandbreite an Emotionen geboten, meisterhaft produziert von unserem lieben Freund Johan Randén, mit dem wir auch einige der Songs geschrieben haben. Wir hoffen, dass den Leuten PHOENIX gefällt, und sie die epische Reise, auf die uns dieses Album mitnimmt, wirklich genießen können.“

Nach der ersten Vorabsingle ‘Like A Phoenix’ legen The Gems gleich mit einem weiteren Track nach: ‘Send Me To The Wolves’. Darüber merkt das Trio an „In ‘Send Me To The Wolves’ geht es darum, Hindernisse zu überwinden, sich zu wehren und sich nicht von Tyrannen einschüchtern zu lassen. Dieser kraftvolle Track ist die perfekte Mischung aus groovigen SiebzigerJahre-Rock-Vibes und unserem modernen Sound. Es ist auch der erste Song, den wir gemeinsam für The Gems geschrieben haben — und wir lieben ihn total!“

Die Tracklist des The Gems-Debüts PHOENIX:

Aurora – Interlude Queens Send Me To The Wolves Domino Silver Tongue Undiscovered Paths Maria’s Song – Interlude Ease Your Pain Running Renaissance – Interlude Like A Phoenix P.S.Y.C.H.O Kiss it Goodbye Force Of Nature Fruits Of My Labor Like A Phoenix – Acoustic Version

