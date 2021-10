All That Remains-Frontmann Phil Labonte spekuliert in einem aktuellen Interview über die aktuelle globale Situation – und bewegt sich auf dünnem Eis…

Während eines Auftritts in der neuesten Folge der "The Chad Prather Show", die von der konservativen Mediengruppe Blaze Media ausgestrahlt wird, spricht All That Remains-Sänger Phil Labonte über seine Gedanken zum aktuellen Zustand der Welt. Unter anderem erwähnt er „den Versuch einer autoritären Übernahme der Regierung der Vereinigten Staaten in einer Weise, die in der amerikanischen Geschichte beispiellos ist.“ Dabei echauffiert er sich über Schuldzuweisungen all derer, die sich konform der pandemiebedingten Einschränkungen zeigen. „Und das Schlimmste ist, dass die Leute, die sich dagegen wehren wollen, mit den schlimmsten Verleumdungen konfrontiert werden, die es gibt. Wenn man sagt: ‚Ich bin…