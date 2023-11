‘The Last Of Us: Part 2’ bekommt ein Remaster

„The Last Of Us Part II“ kommt 2020 exklusiv für die PS4 raus.

Nachdem ‘The Last Of Us: Part 1’ schon ein Remaster auf der PS4 sowie ein 80 Euro teures, ziemlich beeindruckendes Remaster für die PS5 bekommen hat, ist nun Part 2 an der Reihe. Hinzu kommen ein neuer Roguelike-Modus, neue Outfits – der Releasetermin ist auch bekannt gemacht worden. Aber das Ding sieht doch schon super aus, wie soll das verbessert werden? Unten seht ihr das Ergebnis.

Das Remaster bietet unter anderem natives 4K, verbesserte Ladezeiten, haptisches Feedback und adaptive Trigger für den Dualsense und eine Option für variable Framerate für Fernseher mit VRR. Neben technischen Verbesserungen könnten für Rückkehrer vor allem die neuen Inhalte interessant sein.

Viele neue Modi, doch immer noch kein Multiplayer

Spaßig könnte der „No Return“-Modus: werden. In einem Roguelike-Survival-Modus, also keine Chance auf Respawn, kämpft ihr als verschiedene Charaktere der Reihe gegen Gegnerhorden. Dabei könnt ihr nach und nach neue Charaktere und Outfits freischalten. Im „Guitar Free Play“-Modus könnt ihr mit verschiedenen Charakteren auf der Klampfe spielen. In den „Lost Levels“ zeigt euch das Entwickler-Team mit Audiokommentaren unfertige Levels – diese könnt ihr erkunden. Im „Director’s Commentary“ spielt ihr das reguläre Spiel mit Audiokommentaren von Director Neil Druckmann, Narrative Lead Halley Gross sowie den Schauspielern Troy Baker, Ashley Johnson und Laura Bailey.

Naughty Dog verbessert außerdem weiter die Accessibility-Optionen mit beschreibendem Audio und Sprache-als-Vibration. Und zu guter Letzt gibt es auch noch neue Skins für Ellie, Joel und Co. Release-Tag ist der 19. Januar 2024. Der Multiplayer-Modus wurde jedoch anscheinend verschoben – eigentlich sollte der Standalone-Titel noch 2023 erscheinen. Vor Kurzem wurde ein Teil der Mitarbeitenden bei Naughty Dog entlassen und die Entwicklung des Multiplayers von ‘The Last Of Us’ wohl erst einmal hinten angestellt.

