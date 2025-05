Seit der Rückkehr von Adam Gontier im vergangenen Oktober glänzen Three Days Grace mit zwei Sängern. Gontier teilt sich den Platz am Mikrofon nunmehr mit Matt Walst, der ihn 2013 ersetzte. Kurz nach der frohen Botschaft veröffentlichten die kanandischen Alternative-Rocker mit ‘Mayday’ auch schon einen neuen Song, in dem das neuerliche Gefüge zu sehen und zu hören ist.

Entfremdung

Erst kürzlich folgte die Single ‘Apologies’, und nun die offizielle Ankündigung des neuen Studioalbums ALIENATION, das am 22. August 2025 über RCA Records erscheinen soll. Schlagzeuger Neil Sanderson erklärt, ‘Apologies’ sei „ein Spiegel für alle, die das Gefühl haben, dass sie zu weit weg davon sind, geliebt zu werden. Es tut noch mehr weh, wenn man weiß, dass jemand einen geliebt hat – nur nicht genug, um einen vor sich selbst zu retten. Entschuldigungen drehen die Zeit nicht zurück.“

Zum Album meint Sanderson, der Three Days Grace einst mit begründete und auch als Keyboarder fungiert: „ALIENATION ist eine Reise durch inneren Zusammenbruch und äußeren Trotz – die Songs reflektieren Isolation als einen Zustand der Existenz, nicht nur als Umstand. Einiges von dem, worüber wir schreiben – Angst, Sucht, Herzschmerz, Trennung –, ist oft eine andere Welle desselben Sturms. Und doch liegt in all den Trümmern etwas Menschliches begraben, das sich noch immer ausstreckt.“

Doch damit nicht genug der Ankündigungen! Im November und Dezember kommen Three Days Grace gemeinsam mit Special Guest Badflower auf Headlinertour nach Europa. Geplant sind auch fünf Shows in Deutschland. Dann können sich die hiesigen Fans live selbst ein Bild machen, ob und wie auch die älteren Lieder mit zwei Sängern funktionieren.

Three Days Grace – Headliner-Tour 2025

17.11. Leipzig, Haus Auensee

18.11. Hamburg, Inselpark Arena

19.11. Berlin, Tempodrom

02.12. München, Zenith

03.12. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

