Thy Art Is Murder: CJ verlässt aktuelle Tour, um Vater zu werden

Thy Art Is Murder sind derzeit mit Architects und While She Sleeps auf Amerika-Tour. Sänger Chris „CJ“ McMahon wird nun jedoch erst einmal den Weg nach Haus antreten. Der Musiker wird nämlich in den nächsten Tagen Vater werden. Das verrät die Band in einem Statement:

„Wir hatten alle gehofft, dass er die letzte Woche der Tour mit uns beenden kann, aber er muss es jetzt nach Hause schaffen, da die Ärzte gesagt haben, dass das Baby schon nächste Woche kommen könnte. Wir wünschen ihm und seiner Frau alles Gute und können es kaum erwarten, den kleinen Fürsten der Dunkelheit zu treffen.“

https://www.facebook.com/thyartismurder/photos/a.136324699747038/2311877232191763/?type=3&theater

Während CJs Abwesenheit wird Molotov Solution-Sänger Nick Arthur für den Frontmann einspringen und die restlichen Tourdaten mit Thy Art Is Murder bestreiten.

Von dem Deathcore-Trupp gibt es außerdem im kommenden Juli Neuigkeiten in Form von Musik. Dann erscheint das fünfte Album der Band HUMAN TARGET. Die gleichnamige Single zum Album erschien bereits mit einem dazugehörigen Musikvideo.