Ticket-Verlosung: Bizarre und exzentrische Magie von Schock-Illusionist Dan Sperry

Foto: Radiant Inc. All rights reserved.

In seinen Shows erwachen Rasierklingen, Kettensägen, zerbrochenes Glas, Blut und mutierte Babys zum Leben. Niedliche Hasen in und aus alten Zauber-Hüten, ablenkende Showgirls oder billige Kartentricks gehören bei Illusionist Dan Sperry sicherlich nicht zum Repertoire – seine Darbietung beweist eindrucksvoll, dass Magie und Illusionen nicht zwangsweise altbacken und angestaubt sein müssen.

https://www.youtube.com/watch?v=UIU32t4ZfYY Video can’t be loaded: Dan Sperry «The Strange Magic Tour 2018» (Trailer) (https://www.youtube.com/watch?v=UIU32t4ZfYY)

„Magic No Longer Sucks“ ist das Motto des selbst ernannten Schock-Illusionisten. Ab Mitte April 2018 ist er in Deutschland zu Gast und wird 22 Termine in der ganzen Republik umfassen. Der Kartenvorverkauf für seine aktuelle „The Strange Magic Tour“ ist bereits am 01. September gestartet. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen – mehr Informationen unter www.dansperry.com.

Die „Strange Magic Tour“-Termine:

14.04. Berlin, Admiralspalast Theater

15.04. Leverkusen, Forum

16.04. Salzwedel, Kulturhaus

17.04. Dresden, Alter Schlachthof

18.04. Mörlenbach, Bürgerhaus

19.04. Osnabrück, Osnabrück-Halle Europa-Saal

20.04. Paderborn, Paderhalle

21.04. Leipzig, Haus Auensee

22.04. Kassel, KongressPalais

24.04. München, Circus Krone

25.04. Würzburg, Congress Centrum

26.04. Erfurt, Thüringen Halle

27.04. Rastatt, Badner Halle

28.04. Niedernhausen, Rhein Main Theater

29.04. Singen, Stadthalle

30.04. Fürth, Stadthalle

02.05. Ulm, Maritim Hotel Congress Centrum

03.05. Stuttgart, Theaterhaus

04.05. Bochum, RuhrCongress

05.05. Hamburg, Delphi Showpalast

06.05. Wolfsburg, CongreesPark

08.05. Hannover, Theater am Aegi

Es ist eine mystische, makabre Seite der Magie, die mit Dan Sperry zum Leben erwacht und anhand dieser er seine begeisterten Zuschauer in seinen Bann zu ziehen versteht: Über zwanzig Millionen YouTube-Clicks und mehrere hunderttausend begeisterte Anhänger machen aus Dan Sperry ein unverwechselbares Social Media-Phänomen und zeitgleich einen der gefragtesten Live-Performer unserer Zeit.

Sein urkomisch exzentrischer und oftmals schockierender Magie-Stil machten ihn weltweit populär. Ob ausverkaufte Arena-Tourneen als Star der Produktion „The Illusionists“ oder zahlreiche Auftritte in den größten TV-Shows der Welt: Dan Sperry verbindet eine bizarre Mixtur aus Comedy, Magie und totalem Chaos zu seiner herausragenden Performance, die ebenso einzigartig wie unterhaltend ist.

Mit Preisen ausgezeichnet

Dan Sperry ist der populärste Illusionist seiner Generation. Bereits mit 17 Jahren war der Schock-Illusionist schon ein international anerkannter und mit vielen Preisen ausgezeichneter Künstler. In seinen Shows wird das Publikum regelmäßig Zeuge des Unvorstellbaren: so lässt Sperry beispielsweise eine Geldmünze in seiner Augenhöhle verschwinden, um sie kurze Zeit später wieder aus einer seiner Gliedmaßen herauszuholen.

Mit den Zuschauern wird ein atemberaubendes Russisches Roulette gespielt, alte Voodoo-Praktiken erwachen zum Leben und das Übernatürliche wird für jedermann spürbar… alles zu erleben ab Mitte April 2018 in diversen deutschen Städten und Theatern.

