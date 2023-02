Till Lindemann präsentiert sein neues Tattoo

Till Lindemann mit Rammstein in Klagenfurt am 26. Mai 2022

auch interessant

Till Lindemann lebt für die Kunst. Der Rammstein-Frontmann vollführt bekanntlich nicht nur auf der Bühne ausgefeilte, spektakuläre Darbietungen. Der gebürtige Leipziger schreibt auch Gedichte und ist ein umtriebiger Zeitgenosse. Nun musste der 60-Jährige für zahlreiche Stunden stillsitzen — ebenfalls für die Kunst. Denn der Musiker hat sich eine neues Tattoo stechen lassen.

Aalglatter Rücken

Der Tätowierer seiner Wahl war in diesem Fall Randy Engelhard, der für den NDH-Metaller die Pforten seines Studios in Zwickau öffnete. Randy wurde unter anderem durch die Fernsehserie ‘Horror Tattoos’ bekannt, bei der er missratene Hautbilder aufzuhübschen versucht. Till Lindemann ließ sich von Engelhard nun einen Schwarm Aale auf seinen Rücken piksen. Dokumentarische Bilder von der mehrtägigen Session gibt es in zwei Videos, die Randy hierzu in den Sozialen Medien veröffentlicht hat (siehe unten).

Ansonsten dürfen die Fans auch diesen Sommer wieder heiße Bühnenspektakel erwarten. Denn Rammstein füllen im kommenden Juni und Juli 2023 erneut die Stadien Europas. Die Nachfrage nach den Open Air-Shows der Berliner scheint hierbei auf einem neuen Allzeithoch zu liegen. Allein in München treten Till Lindemann und Co. vier Mal im Olympiastadion auf. In Berlin gibt sich das Sextett immerhin noch drei Mal die Live-Ehre. Und in der österreichischen sowie schweizerischen Hauptstadt reicht es jeweils für zwei abendfüllende Musikveranstaltungen.

ZEIT VON RAMMSTEIN BEI AMAZON HOLEN!

Die G/A/S-Termine der Rammstein-Tour 2023:

07.06. München, Olympiastadion

08.06. München, Olympiastadion

10.06. München, Olympiastadion

11.06. München, Olympiastadion

17.06. CH-Bern, Wankdorfstadion

18.06. CH-Bern, Wankdorfstadion

15.07. Berlin, Olympiastadion

16.07. Berlin, Olympiastadion

18.07. Berlin, Olympiastadion

26.07. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

27.07. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

Die komplette Übersicht findet ihr hier.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von R A N D Y E N G E L H A R D ® (@randyengelhard)