Die Bronzeskulptur, die der Künstler Roxxy Roxx zum 60. Geburtstag von Rammstein-Sänger Till Lindemann in Rostock aufgestellt hatte, wurde geklaut.

Der Künstler Roxxy Roxx hatte sich für Till Lindemann ein mehr als prächtiges Geschenk zum 60. Geburtstag ausgedacht, den der Rammstein-Frontmann am gestrigen 4. Januar feierte. So gestaltete der Bildhauer eine Statue aus Bronze und stellte sich im Rostocker Stadtteil Evershagen auf. Dort hatte der Musiker ein paar Jahre gelebt. Doch die Skulptur stand nicht einmal 24 Stunden in der Bertolt-Brecht-Straße. Langfinger stahlen das Standbild. Déjà-vu Dies teilte die Polizei schon am gestrigen Mittwoch mit. Eigenen Angaben zufolge wurden die Beamten aus Rostock bereits gegen 10 Uhr am Vormittag informiert, dass das Bildnis von Till Lindemann entwendet wurde. Die Statue…