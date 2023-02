Rammstein stellen besten Song für Beerdigungen

Welche Songs kommen infrage, um bei einer Beerdigung gespielt zu werden? Für niederländische Metal-Fans liegt dabei ganz eindeutig ein Lied von Rammstein ganz vorne. So hat das Online-Magazin „Metalfan.nl“ seine Leser über die beliebtesten Stücke für Begräbnisse abstimmen lassen. Konkret lautete die Frage: „Wenn deine Zeit gekommen ist – welcher Song sollte bei deiner Beerdigung gespielt werden?“ Die User konnten sieben Tage lange voten.

Außer Konkurrenz

„Mehrere Hundert Metal-Fans aus den Niederlanden und Flandern haben über diese Frage genau nachgedacht“, heißt es im Rahmen der Auswertung. „Sie haben die Songs eingereicht, die sie den Besuchern ihrer Trauerfeier präsentieren möchten.“ Auf Platz 1 triumphierten genauso überraschend wie eindeutig Rammstein mit ‘Adieu’. Überraschend, weil „Metalfan.nl“ zur Abstimmung eine Vorauswahl mit passenden Tracks bereitstellte — darunter befand sich ‘Adieu’ jedoch gar nicht. Für die Macher des Metal-Portals war das Lied offenbar zu langsam. Doch die Fans haben ‘Adieu’ so oft in den Kommentaren zur Umfrage in den Sozialen Medien erwähnt, dass ein Sieg unumgänglich war.

Wenn man sich den Text des Rammstein-Stücks vom aktuellen Album ZEIT anschaut, verwundert es auch nicht, dass das Lied so oft genannt wurde. „Adieu, goodbye, auf Wiederseh’n / Den letzten Weg musst du alleine geh’n / Ein letztes Lied, ein letzter Kuss / Kein Wunder wird gescheh’n / Adieu, goodbye, auf Wiederseh’n / Die Zeit mit dir war schön“, singt Till Lindemann im Refrain. Neben ‘Adieu’ schnitten noch Songs von AC/DC (‘Highway To Hell’), Megadeth (‘À tout le monde’) und Metallica (‘Fade To Black’, ‘Nothing Else Matters’, ‘One’) gut ab. Led Zeppelin (‘Stairway To Heaven’), Disturbed (‘The Sound Of Silence’) und Dream Theater (‘The Spirit Carries On’) konnten sich ebenfalls platzieren.

