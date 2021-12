Weihnachten steht vor der Tür, und wieder stellt sich die Frage: "Was soll ich bloß verschenken?". Wir haben für euch eine kleine Auswahl!

Weihnachten – Zeit des Schenkens, des zwangvollen Miteinanders und Einmal-Im-Jahr-Nett-Zueinander-Seins. Für diese wundervolle Phase zum Ende eines jeden Jahres stellen sich Millionen von Menschen die Frage: Welch originellen, individuellen Kram bekomme ich diesmal bloß zusammen, um alle, die von mir beschenkt werden müssen, zu beglücken? Metal-Weihnachten In Zeiten des Internet und großer wie kleiner spezialisierter Versandhandel-Websites hat sich dieses Problem arg verkleinert, denn für jeden noch so abseitigen Käse finden sich Shops. Wir haben uns ein bisschen für euch umgesehen. W:O:A Puzzle Mit diesem 1.000-teiligen Puzzle hat jeder W:O:A-Fan garantiert eine langanhaltende Abendbeschäftigung für die kalte Jahreszeit vor sich! Das…