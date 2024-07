Rammstein: Netz bejubelt Schneewittchen bei Frankfurt-Show

Eine sehr coole Aktion bei jedem Rammstein-Konzert ist die Schlauchbootfahrt der Band. Von den Händen der Zuschauer getragen gelangen Till Lindemann und Co. dabei nach dem nur mit Piano begleiteten ‘Engel’ von der kleinen Bühne zurück zur Hauptbühne. Hierbei ist nun schon zum zweiten Mal ein als Schneewittchen verkleidetes Mädchen zugestiegen.

Per Anhalter

Zum ersten Mal erheiterte die Kleine bei einem der beiden Gastspiele im niederländischen Nijmegen (18. & 19. Juni 2024) die Gemüter der Fans. Nun ist ihr der Clou beim zweiten Rammstein-Konzert in Frankfurt am Samstag, den 13. Juli 2024 erneut gelungen. In einem Social Media-Post der Gruppe selbst ist ein Foto davon zu sehen, wie Schlagzeuger Christoph Schneider die junge Dame umarmt. Mehr als Grund genug für die Anhänger, sich hiermit zu beschäftigen.

So merkt ein User an: „Glückliches Mädchen, das kleine Schneewittchen auf dem zweiten Bild.“ Ein weiterer Beobachter fragt: „Ist es das gleiche Mädchen wie in den Niederlanden (oder war es Belgien)?“ Hierauf meldet sich tatsächlich die Mama des Mädchens und erzählt sogleich die ganze Geschichte: „Ja, es ist auch unsere Tochter. Das erste Mal war sie in Nimwegen. Letztes Jahr war sie in Groningen auch als Schneewittchen, dort hat Flake ihren Apfel mitgenommen, als die Boote vorbeifuhren.“ Direkt an Rammstein-Trommler Christoph Schneider schreibt mit Mutter, die als taaniepaanie auch ein paar eigene Videos ihrer Tochter gepostet hat: „Aaaaaaaaaaah woooooow liebe das Bild von unserem Schneewittchen mit Christoph. Wir lieben euch so sehr!“

