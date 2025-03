auch interessant

Bereits vor Monaten kündigten Ghost an, dass ihre Tournee dieses Jahr etwas ganz Besonderes werden wird. In einem neuen Interview mit Planet Rock spricht Tobias Forge, der demnächst als Papa V Perpetua die Bühnen unserer Welt bereisen wird, mehr über die Gründe dafür, dass Ghost eine „Handy-freie Erfahrung“ bieten wollen.

„Ich möchte wirklich stark betonen, dass das Handy-Verbot nichts mit Urheberrechten zu tun hat. Es geht uns nicht darum, dass wir das Monopol auf Ghost-Videos haben wollen. Damit hat das nichts zu tun.“ Realisiert wird dieses Vorhaben mithilfe von Yondr-Taschen. Jeder Gast erhält eine dieser magnetischen Hüllen, in die für die Dauer des Konzerts das Smartphone eingeschlossen wird. Dabei behalten die Besucher ihre Telefone zu jeder Zeit am eigenen Körper. Erste Erfahrungen mit diesem Konzept sammelten Ghost bereits im September 2023. Bei den zwei Konzerten, die für den Film ‘Rite Here Rite Now’ gefilmt wurden, waren auch Yondr-Taschen im Einsatz.

Nostalgische Erfahrung

„Wenn man jemanden anrufen muss, geht man kurz raus. Wenn man ein Foto machen möchte, kann man das in der Lobby tun", beruhigt Forge. „Schlussendlich war die Menge so intensiv am Geschehen beteiligt, und sie sahen alle so glücklich aus. Das letzte Mal habe ich ein Publikum, das sich tatsächlich das Konzert anschaut, vor vielen Jahren gesehen." Er erzählt weiter: „Ich will das jetzt nicht zu so einem Altersding machen und 14-Jährigen erzählen, dass früher alles besser war. Aber ich schwöre, dass die Erfahrung bei diesen Konzerten so viel magischer und mächtiger war."

Auch persönlich vertritt der Sänger diese Meinung. „Einige der besten Konzerte, bei denen ich je war, leben für immer in meinem Kopf. Die Erinnerungen leben in meinem Herzen und ich habe noch nie ein Foto von diesen Abenden gesehen. Diese Erfahrung wünsche ich wirklich jedem.“ Dabei möchten Ghost wirklich jeden ihrer Fans abholen. „Für die älteren Besucher wird es hoffentlich nostalgisch. Die jüngeren Fans freuen sich hoffentlich am Ende über die neue Erfahrung, wie es den Leuten bei den Handy-freien Konzerten in L.A. ging.“

