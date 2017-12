„Todo Es Metal“: Zusammenkunft zweier Metal-Szenen

Foto: Screenshot via YouTube. All rights reserved.

Angela Boatwright ist Fotografin und Dokumentarfilmerin aus Los Angeles und scheint ein Faible für untererdige Musikszenen zu haben. Ihren ersten längeren Streifen drehte sie zur lateinamerikanischen Punk-Szene ihres Wohnorts unter dem Titel ‘Los Punks: We Are All We Have’, der beim Slum Dance Film Festival 2016 seine Premiere hatte. Mit ‘Todo Es Metal’ folgt nun eine Kurzproduktion, die einen knappes Bild zur mexikanischen Metal-Szene geben soll.

Den Anlass zur Doku gab ein wichtiges musikalisches Event im Los Angeles Theatre. Hierbei trafen im Oktober dieses Jahres erstmals mit Bands aus Mexiko und L.A. beide Band- und Fan-Gemeinschaften aufeinander, um dort ihren großen Hang zu harter Musik zu feiern.

Zu sehen waren Bands wie Terrorizer (L.A.), Letum Ascensus (L.A.), Disgorge (MX), Mictlantecuhtli (MX). Letztere beiden Musikgruppen geben in der Dokumentation von Boatwright einen Einblick in die Bedeutung, den die Musik für Metal-Fans in Südamerika und die lateinamerikanischen Menschen in L.A. hat: Er biete ihnen ein Ventil, um Bandenkriminalität und die Auswirkungen der dort herrschenden US-Einwanderungspolitik zu verarbeiten.

Den sechsminütigen Kurzstreifen könnt ihr euch hier ansehen: