Die METAL HAMMER Januar-Ausgabe 2018: Jahresrockblick 2017, Malcolm Young, Mickey Dee u.v.a.

Jahresrockblick 2017

Das Metal-Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu, Zeit für eine Bestandsaufnahme: Von der METAL HAMMER-Heftrückschau über die Redaktions-Charts, dem Album des Jahres (keine Spoiler an dieser Stelle!) über die Genre-Bestenlisten bis hin zur großen Weihnachtsverlosung lassen wir Revue passieren, was in diesem Jahr die Metal-Welt bewegt hat. Den Ausblick für 2018 wagt anschließend gewohnt unser Orakel.

Malcolm Young

Legendentribut: Mit Malcolm Young verstarb der Rhythmusgitarrengott und das menschliche Metronom von AC/DC.

METAL HAMMER PARADISE

Was beim hefteigenen Indoor-Festival an der Ostsee los war, lest ihr in unserem großen Nachbericht.

Special: Weihnachtsalben

Besinnliches von Hartgesottenen: Eine Übersicht der wichtigsten Weihnachtsalben aus der Rock-/Metal-Welt.

Mikkey Dee

Kunstkalender, Kunstdrucke und Club-Betreiberpläne – der schwedische Schlagzeuger gibt sich umtriebig wie nie.

Nach paralleler Classic Rock- und Country-Karriere feiert Danny Worsnop als Sänger seiner einstigen Stamm-Band Asking Alexandria ein gefeiertes künstlerisches Comeback.

Thrash-Gipfeltreffen

METAL HAMMER-Autorin Katrin Riedl setzte sich mit den drei Urgesteinen Testament, Annihilator und Death Angel für ein Genre-Gipfeltreffen an den runden Thrash-Tisch.

In seinem schonungslosen Buch ‘The Heroin Diaries’ nimmt Sixx kein Blatt vor dem Mund. Zur Neuauflage plaudert der ehemalige Mötley-Mann aus dem Nähkästchen.

Studio

Machine Head, Hamferð, Therion, Hämatom, Erik Cohen

Live

Alice Cooper, Kellermensch, Queens Of The Stone Age, The Darkness, Mastodon, Stone Sour, Marilyn Manson, Five Finger Death Punch, Vimic, Die Apokalyptischen Reiter, Asphyx, Wolves In The Throne Room, Impericon Never Say Die! Tour, W.A.S.P., Dragonforce

Sonderbeilage:

Maximum Metal CD Vol. 234 mit Machine Head, Corrosion Of Conformity, Phil Campbell And The Bastard Sons, Avatar, Leaves‘ Eyes, Heidevolk, Hamferð, Anvil, Bleeding Gods.

