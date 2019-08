PlayStation VR: Das sind die besten Games für Sonys virtuelle Realität

PlayStation VR: Das braucht ihr für PS VR

Wie eingangs schon erwähnt, braucht ihr natürlich eine PlayStation 4. Dabei ist es egal, ob ihr das Original-Modell aus dem Jahr 2013, die PlayStation 4 Slim oder die PlayStation 4 Pro aus dem Jahr 2016 euer Eigen nennt. Alle drei Modelle der PS4 sind mit PS VR kompatibel.

Sony PlayStation VR: Starter-Set jetzt bei Amazon.de bestellen

PlayStation VR: Das sind die besten Spiele

No Man’s Sky

Im August 2019 erschien – drei Jahre nach der Erstveröffentlichung – mit „Beyond“ ein sehr umfangreiches Update für das Weltraum-Erkundungsspiel „No Man’s Sky“. Neben einem echten Multiplayer-Modus kam auch VR-Unterstützung hinzu. Ihr könnt fremde Planeten jetzt also aus nächster Nähe erforschen und euch in der neuen Dimension frei umhersehen.

Trailer

No Man’s Sky jetzt bei Amazon.de bestellen

DOOM VFR

Trailer

DOOM VFR jetzt bei Amazon.de bestellen

Blood & Truth

Dieser Egoshooter basiert auf dem Spiel „The London Heist“, welches der Sammlung „PlayStation VR Worlds“ aus dem Starter-Set beiliegt. Als Ryan Marks, ein ehemaliger Soldat der Special Forces, müsst ihr seine Familie in London vor einem Gangsterboss retten. Dafür stehen euch mehrere unterschiedliche Waffen zur Auswahl und ihr könnt natürlich auch in Deckung gehen.

Trailer

Blood & Truth jetzt bei Amazon.de bestellen

Star Trek: Bridge Crew

Im Paket mit „The Next Generation“ (auch als einzelner DLC erhältlich) wartet außerdem noch die legendäre USS Enterprise NCC-1701-D auf euch. Tretet in die Fußstapfen von Captain Jean-Luc Picard und bewältigt neue Missionen, bei denen ihr auch auf die Romulaner und die Borg trefft.

Trailer

Star Trek: Bridge Crew jetzt bei Amazon.de bestellen

Resident Evil 7 Biohazard

Als Ethan seid ihr auf der Suche nach eurer verschwundenen Frau Mia. Diese soll sich in Louisiana im fiktiven Ort Dulvey befinden und sich angeblich im Haus der Baker-Familie aufhalten. Per Videobotschaft bittet Mia Ethan darum, sie abzuholen. Also macht er sich auf, doch anstatt von seiner Mia begrüßt zu werden, wartet der irre und sadistische Baker-Clan auf Ethan.

Trailer

Resident Evil 7 Biohazard jetzt bei Amazon.de bestellen

Firewall Zero Hour

Als Mitglied einer Elite-Söldnereinheit kämpft ihr in 4-vs-4-Gefechten mit eurem Squad gegen ein feindliches Team. Um zu gewinnen, müsst ihr im Vorfeld eure taktischen Angriffe wohlüberlegt planen und eine gemeinsame Strategie entwickeln. „Firewall Zero Hour“ richtet sich vor allem an Fans klassischer Taktikshooter wie „Rainbow Six“ und bietet anpassbare Waffen und Ausrüstungsgegenstände sowie abwechslungsreiche Umgebungen und Maps.

Trailer

Firewall Zero Hour jetzt bei Amazon.de bestellen

Ace Combat 7: Skies Unknown

Erinnert ihr euch noch an die Flugsimulationen der 90er-Jahre, für die man erst einmal Anleitungen lesen musste, die so dick waren wie Telefonbücher, bevor man überhaupt loslegen konnte? „Ace Combat 7“ lässt diese alten Zeiten wieder aufleben, allerdings im modernen Gewand und für die heutige Zeit angepasst. Einen Kaventsmann von einem Handbuch müsst ihr zwar nicht zu eurer täglichen Bettlektüre machen, um in „Ace Combat 7“ loslegen zu können, trotzdem erfordert das Spiel viel Übung und Geschick, um die schnellen Kampfjets wirklich zu beherrschen und Luftschlachten zu gewinnen.

Trailer

Ace Combat 7: Skies Unknown jetzt bei Amazon.de bestellen

Until Dawn: Rush Of Blood

Trailer

Until Dawn: Rush Of Blood jetzt bei Amazon.de bestellen

Weitere Highlights

