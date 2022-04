Seit mehr als drei Jahrzehnten arbeitet Mike Clement als Gitarrentechniker mit dem legendären Black Sabbath-Gitarristen Tony Iommi zusammen. Mehrfach berichtete Iommi bereits über die besondere Freundschaft, die die beiden seit Ewigkeiten verbindet. Bevor sie sich damals jedoch über den Weg liefen, hatte Clement an den Instrumenten von Motörhead herumgeschraubt.

Am Dienstag, den 19. April 2022, teilte Iommi ein Foto von sich und Mike Clement über die Sozialen Medien. Er fügte folgende Nachricht hinzu: „Traurige Nachrichten von meinem Techniker und guten Freund Mick Clement, der bei der Arbeit einen schweren Sturz erlitten hat. Er liegt im künstlichen Koma und zeigt glücklicherweise erste Anzeichen einer Besserung. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Er ist seit über 30 Jahren ein wichtiger Mann für mich."

Ongoing sad news about my tech and good friend Mick Clement who took a serious tumble while working at his business. He’s been in an induced coma and is thankfully starting to show signs of progress. Our thoughts are with his family, he has been a keyman with me for over 30 yrs. pic.twitter.com/hBIQcJoWgn

— Tony Iommi (@tonyiommi) April 19, 2022