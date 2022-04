Janick Gers‘ (Iron Maiden) Sohn Dylan Gers veröffentlicht erste Solo-Single

Foto: LightRocket via Getty Images, Alessandro Bosio/Pacific Press. All rights reserved.

Iron Maiden-Gitarrist Janick Gers bei "Rock in Idro" am 1. Juni 2014

auch interessant

Nun geht der Heavy Metal-Nachwuchs an den Start. Dylan Gers, Sohn des langjährigen Iron Maiden-Gitarristen Janick Gers, wird am 22. April 2022 seine erste Solo-Single mit dem Titel ‘Moon Rise’ veröffentlichen. Laut Pressemitteilung enthält der Song einen „spärlichen, minimalistischen Vibe“ und erinnert an die Musik von Folk-Rocker Nick Drake.

Dylan Gers erzählt von der „interessanten Aufgabe“, solch einen Song zu schreiben und zu produzieren. „Ich habe vorher noch nie einen Song geschrieben. Ich spielte einfach nur Gitarre und war glücklich dabei. (…) Ich schätze, ich habe versucht, einen Weg zu finden, mir selbst Gehör zu verschaffen, und das ging damals nur über die Musik.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dylan Gers (@dylangers)

Empfehlung der Redaktion Metallica: Band von James Hetfields Sohn bringt Debüt raus Stoner Rock Bastardane, die Band des Sohns von Metallica-Gitarrist James Hetfield, hat jüngst ihr Debütwerk IS THIS RAGE? veröffentlicht. ‘Moon Rise’ beginnt mit einer einfachen Gitarre und wird später von Gers‘ feinem und doch kraftvollem Gesang begleitet, der in einen Tagtraum entführt. Ein sanftes Gitarrensolo zur Mitte des Songs lässt weiter in Gedanken treiben, bevor Gesang und Riffs wieder einsetzen. Vogelgeräusche und Natur-O-Töne untermalen die träumerische Stimmung. Den atmosphärischen Moment unterbricht jedoch ein brüllender Schrei des Musikers gegen Ende des Stücks.

Dylan Gers ist nicht der erste Nachkomme eines Iron Maiden-Mitglieds, der seiner Leidenschaft für die Musik nachgeht. Der Sohn von Maiden-Sänger Bruce Dickinson, Austin, ist Frontmann von As Lions, während sein anderer Sohn Griffin bei SHVPES singt. Der Sohn von Bassist Steve Harris, George, ist einer der Gründungsgitarristen der Band The Raven Age.