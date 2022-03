Metallica: Band von James Hetfields Sohn bringt Debüt raus

Metallica scheinen ihre musikalischen Gene an ihre Kinder weitergegeben zu haben. Bekanntlich musizieren zwei Söhne von Drummer Ulrich zusammen in der Band Taipei Houston. Bassist Robert Trujillos Sohn Tye Trujillo spielt bei Ottto. Und Frontmann James Hetfield hat ebenfalls einen Filius, der sich anschickt, in seine Fußstapfen zu treten. So hat die Gruppe Bastardane, in der Castor Hetfield am Drumkit sitzt, just ihr Debütalbum IS THIS RAGE? veröffentlicht.

Erste Duftmarke

Unten könnt ihr euch die Platte via Bandcamp anhören. Neben dem 21-jährigen Castor besteht Bastardane noch aus Sänger und Bassist Jake Dallas sowie Gitarrist Ethan Sirotzki. Die Songs des Trios wummern durchaus ansprechend aus den Boxen und sind wohl am ehesten im Stoner Rock-Bereich anzusiedeln. Hier und da rufen die Lieder Erinnerungen unter anderem an Kyuss wach. Ende 2021 spielten Bastardane zusammen mit Taipei Houston und Ottto im Rahmen des 40. Band-Jubiläums von Metallica. James Hetfield dürfte sehr stolz auf seinen Sohnemann sein.

In einem Interview mit „The Hum“ gab das Dreiergespann zu Protokoll: „Wir sind Bastardane und nicht irgendeine durchschnittliche Vollpfosten-Band mit weißen Männern, die flachgelegt werden will. Es gibt eine Zeit in jeder Generation, in der Musik das lenkende Licht aus schweren Zeiten heraus ist. Wir wollen einfach nur emotional ermächtigende Musik machen, die nicht für ein bestimmtes Publikum gedacht ist. Unsere Karriere dreht sich darum, Menschen glücklich zu machen und die emotionalen Bedürfnisse jener zu befriedigen, die nur Worte allein nicht tolerieren können.“ Bastardine werden darüber hinaus beim BottleRock Napa Valley Festival spielen, bei dem Metallica als Headliner auftreten.

Die Tracklist von IS THIS RAGE von Bastardane:

Above All Praise No Bliss Gaslight Chum Revolt Let The Wasted Die Imposter The Cavalier Ad Infinitum Faint-Hearted Soul

