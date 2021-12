Taipei Houston (Ulrich-Söhne) bei Metallicas „San Francisco Takeover“

Für die International Space Station-Besatzung gibt es bereits neues Rammstein-Material zu hören, wie Christoph Schneider auf Instagram mitteilt.

Rammstein-Schlagzeuger und Perkussionist Christoph Schneider offenbart via Instagram, dass es bald neuen Stoff der Industrial-Legenden auf die Ohren gibt. Ein Fan aus dem All kam sogar bereits in den Genuss eines neuen Songs. Kürzlich ging ein Kindheitstraum für Schneider in Erfüllung, als er die Möglichkeit bekam, mit Thomas Pesquet, einem französischen Astronauten der European Space Agency, Kontakt aufzunehmen. Im selben Zuge schickte der Musiker eine erste Hörprobe des kommenden Rammstein-Albums ins All. Scheinbar hatte Schneider generell die ein oder andere Rammstein-bezogene Angelegenheit mit dem Astronauten zu klären. Was es aber konkret damit auf sich hat, bleibt noch unklar. Sieh…