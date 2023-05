Tool: Doch kein politisches Statement des Sängers in Florida

Auf dem Welcome To Rockville Festival in Florida trat Tool-Sänger Maynard James Keenan am 21. Mai mit verschmiertem Lippenstift und falschen Brüsten auf. Was allerseits als klares politisches Statement gegen die transfeindliche Agenda des regierenden Governors Ron DeSantis aufgefasst wurde, war eigentlich nicht als solches gedacht.

Kein politisches Statement

Keenan sagte The Messenger: „Ich habe schon Crossdressing gemacht, bevor diese Clickbait-Junkie-Versager aus den Windeln raus waren.“

Weiter erklärt er: „Es ist verrückt, wie die Technologie und die Prothesen heutzutage weiterentwickelt sind. Ich war einfach am Überlegen, den Look zurückzubringen. Das ist eigentlich alles. Ich bin kein politischer Kerl – das Ganze hatte nichts mit Florida zu tun.“ Der Sänger tritt schon seit den Neunzigern in verschiedensten Kostümen auf, unter anderem auch in Drag.

Im weiteren Gespräch sagte Keenan: „Es ist erstaunlich, wie alles, was man sagt, oder tut in irgendeine fundamentalistische Rechts- oder Linksaußen-Agenda gedreht wird.

Keenans Meinung zu Drag-Gesetz

Empfehlung der Redaktion Fear Factory bald auf Europa-Tour Industrial Metal Mit neuen Kräften an Schlagzeug und Mikrofon melden sich Fear Factory auch für einige Termine in Deutschland zurück. Alles Wissenswerte zur kommenden Tournee. Trotz dass sich der Sänger kein politisches Statement anhängen lassen will, sagt er auch: „Ich finde, es ist absurd, Leuten den Zugang zu etwas zu verwehren. Gute Erziehung ermöglicht es den Kindern zu zeigen, wie man vernünftig ist und gut argumentiert und herausfindet, was zum Teufel man sehen will und was nicht.“ Damit verweist Keenan auf das neue Gesetz in Florida, welches Minderjährigen verbietet, Drag-Shows zu besuchen.

Der Tool-Sänger erkennt an, dass diese neuen Gesetze und Gesetzentwürfe in Florida Teil einer größeren Anti-LSBTIQ (Lesbische, Schwule, Bi- und Transsexuelle, Intersex und Queere Menschen) Bewegung ist. Er sagt aber auch, dass diese Bewegung nichts Neues ist: „Es ist nicht so, als würden diese Gesetze zu einer neuen Art Gewalt führen. Die Gewalt war nie weg“.

Tool-Sänger als Drag-Queen

Empfehlung der Redaktion Dee Snider droht damit, wieder Make-up zu tragen Glam Metal, Heavy Metal Twisted Sister-Sänger Dee Snider will nun in besonderer Form gegen neue Anti-Drag-Gesetze in den USA protestieren und sein Make-up wieder rausholen. Auf Nachfrage des The Messenger, ob sich Keenan als Teil der Drag-Gemeinschaft fühlt sagt er: „Manchmal bin ich eine Drag Queen, ich war schon eine Drag Queen. Ich mache das nebenbei, die Hardcore-Leute werden mich eher für einen Touristen halten“.

Weiter sagt er: „Jetzt mal ehrlich, ich bin 59 Jahre alt. Der Auftritt [am Welcome To Rockville] hat eher ausgesehen wie Brienne von Tarth an ihrem schlechtesten Tag“.

Keenan bestätigt auch seine Solidarität mit anderen Drag-Künstlern. „Menschen, die sich sich wie auch immer ausdrücken wollen, solange sie niemanden physisch damit verletzen? Yeah, macht das, ich bin ganz dafür.“

Der Sänger hat mit seinem Kostüm in Florida eigentlich das Gesetz gebrochen. Laut eigener Aussage ist bis jetzt aber noch niemand deswegen auf ihn zugekommen.

