Tool: Signierte Küchenspüle für Wohltätigkeitsauktion

Foto: Redferns, Martin Philbey. All rights reserved.

Wenn das Fantum in unhaltbaren Fanatismus ausartet, dann geben Leute nicht nur Geld für signierte Platten sondern auch mal für benutzte Taschentücher aus. Wozu als Musiker also nur Dinge anbieten, die auch explizit etwas mit Musik zu tun haben?!

Die Prog-Truppe Tool hat für eine Versteigerung, bei der Spenden für die Ronnie James Dio „Stand Up And Shout”-Krebsstiftung gesammelt werden, einen kleinen Beitrag in Form einer Küchenspüle geleistet. Selbstverständlich wurde darauf auch von jedem einzelnen Bandmitglied eine Unterschrift gesetzt – hoffentlich mit wasserfestem Permanent Marker!

Die Versteigerung findet am 2. Dezember in Beverly Hills und online unter www.JuliensLive.com statt. Neben der Spüle gibt es auch eine Dio-Gitarre zu ersteigern. Die E-Klampfe im Les Paul-Stil von ASG ist Teil einer limitierten Serie, von der es insgesamt 30 Exemplare gibt. Sie ziert das Artwork des HOLY DIVER-Albums.

Die Spendenaktion ist Teil der ‘Icons & Idols: Trilogy Rock ’n‘ Roll’-Auktion des großen kalifornischen Auktionshauses Julien’s Auktion. Bieten kann man auf über 900 Artikel, darunter beispielsweise Bühnenkleidung, Instrumente und sonstige Erinnerungsstücke, die einigen großen Musikern gehörten und von ihnen verwendet wurden. Mit dabei sind auch zwei Eddie Van Halen-Gitarren.